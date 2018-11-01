وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه أيضاً بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كذلك استقبل سمو أمير البلاد بقصر بيان صباح أمس على حدة كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية الهند سوشما سواراج والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد. كما استقبل سموه سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الكويت منكل حسين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده، وذلك بحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

