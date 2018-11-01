وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى كل من أ. د. حامد العازمي وزير التربية وزير التعليم العالي ومحمد عبدالله الصايغ الرئيس التنفيذي لمدارس الاخلاص الاهلية عبر فيهما سموه عن خالص تهانيه بفوز مدرسة الاخلاص الاهلية بجائزة المدرسة المميزة ضمن الدورة الرابعة لمبادرة (تحدي القراءة العربي) التي أقيمت أخيراً في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة. مثمنا سموه رعاه الله الجهود المبذولة التي أهلت المشاركين بتحقيق هذا الفوز ومتمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن الغالي ورفع رايته في المحافل الاقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهنئة مماثلة.

