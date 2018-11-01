وطن النهار

في اطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الداخلية وجميع قطاعات الدولة وبالتنسيق مع مكتب الإنماء الاجتماعي التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء افتتح أول من أمس الثلاثاء الوكيل المساعد لشؤون التدريب اللواء الشيخ مازن الجراح البرنامج التدريبي للعناية بالعاملين في مجال العمل الإنساني والخدمات الإنسانية «تعافي» بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب اللواء أنور البرجس واللواء ناصر بورسلي مدير عام الإدارة العامة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والدكتورة وفاء العرادي نائب مدير عام مكتب الانماء الاجتماعي ومديري مراكز التدريب التخصصي بوزارة الداخلية على مسرح الإدارة العامة للدفع المدني.

وألقى الجراح كلمة رحب فيها بالحضور ناقلاً تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام مؤكداً أن للعمل الشرطي دوراً مهماً في المجتمع وهو بسط مظلة الأمن والأمان والتصدي للجريمة بجميع أشكالها وتطبيق القانون على الجميع.

وأضاف نظراً لما يشهده المجتمع من أحداث وجرائم وحوادث ومشكلات اجتماعية يكون التعامل معها من صلب العمل الشرطي وهذا يتطلب التعامل معها بخبرات واسعة وصبر وتأنٍ، مشيراً إلى ان هذه الاحداث والبلاغات قد يكون لها اثار سلبية على الحالة النفسية لرجل الشرطة وقد تؤثر على سلوكياته وحياته الاجتماعية لذلك يحرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام على مراعاة الجوانب النفسية لرجال الأمن وصقل خبراتهم ومهاراتهم النفسية من خلال الدورات وورش العمل حتى تكونوا جاهزين لمواجهة جميع الصعوبات والمواقف التي يواجهونها من خلال الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة الأمنية بأهمية المشاركة المجتمعية وتبادل الخبرات مع المجتمع المدني.

من جهتها أكدت نائب مدير مكتب الانماء الاجتماعي د. وفاء العرادي أن مكتب الانماء الاجتماعي أولى اهتمامه بالتنمية البشرية وأهدافها وسياستها من اجل الوصول إلى تحقيق التنمية المجتمعية والأمن النفسي والاجتماعي ليمتد بعد ذلك إلى معالجة العديد من المشكلات وكذلك الظواهر السلوكية الدخيلة على مجتمعنا الكويتي لجميع المراحل العمرية المختلفة.

وعقب ذلك تم تقديم عرض مرئي لبرنامج «تعافي» اشتمل على التعريف بالبرنامج وأهدافه وما يسعى إليه البرنامج والجدول الزمني له.

