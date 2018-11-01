وطن النهار

ميلانو (ايطاليا)- (كونا): أشاد القنصل العام للكويت في ميلانو عبد الناصر بوخضور أول من أمس الثلاثاء بقيام شركة الخطوط الجوية الكويتية بتشغيل أول خط مباشر الى مدينة ميلانو باعتباره يحقق نقلة نوعية في العلاقات مع أنشط مناطق ايطاليا وأوروبا.

وقال بوخضور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان من شأن انطلاق الخط المباشر أن يعود بفوائد عدة أولها راحة المسافرين الكويتيين المتزايد اقبالهم من السائحين ورجال الأعمال على مدينة ميلانو الزاخرة بالحيوية بمكانتها العالمية في مجالات مثل الموضة والتسوق والأعمال والسياحة.

كما نوه بما تتيحه أقاليم ومناطق شمال ايطاليا الغنية وفي مقدمتها (لومبارديا) أكثر أقاليم أوروبا نشاطا وثراء من فرص استثمارية وتجارية واعدة كونه قاطرة الاقتصاد الايطالي على صعيد الاستثمار والصناعات الحديثة التكنولوجيات المتقدمة والدقيقة بجانب كونها منصة رياضية تشهد كثيراً من المباريات والمسابقات العالمية.

واكد كذلك على التميز السياحي لاقاليم شمال ايطاليا المشهورة عالميا بمدنها الجذابة والمضيافة مثل البندقية وكومو وكورتينا وفيرونا وستريزا وكثير من المدن التي تتميز بطبيعتها الخلابة ومناخها الصيفي اللطيف وبحفاوتها بالسائحين والزوار والتي تسهل رحلات الكويتية المباشرة الى ميلانو بطائراتها الحديثة والمريحة الوصول اليها.

وثمن بوخضور هذه الخطوة المهمة من قبل الناقلة الوطنية لما تشكله من اضافة ونقلة نوعية في توطيد التواصل والتبادل بين الكويت وهذه المنطقة القريبة من سويسرا وفرنسا ووسط أوروبا مؤكدا أثرها على مستوى علاقات التعاون والصداقة مع ايطاليا.

ومن جانبه شكر مدير مطار (ميلانو مالبنسا) أندريا توتشي في تصريح لـ(كونا) كل من اسهم في تفعيل هذا الخط الجوي الهام والنجاح الممتاز لحفل التدشين سواء المسؤولين في ادراة الكويتية أو على صعيد المسؤولين والدبلوماسية الكويتية ودورها وراء هذه الخطوة التي تسمح للكويت باقتطاع مكان جيد على محور مطار ميلانو مالبنسا.

وقال ان انضمام الخطوط الجوية الكويتية تمثل الكثير لمطار مالبنسا وتضيف الكويت كموقع جديد ومهم على خريطة شبكتنا ووصف هذه الخطوة «بالايجابية للغاية وذكية نظرا لاقتطاع حصة من النمو الكبير في تدفق حركة الركاب من الشرق الأوسط الى مطار مالبنسا بما تجاوز 7 في المئة في السنة الأخيرة الى 1?5 مليون راكب.

