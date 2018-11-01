وطن النهار

قال سفير الجزائر لدى البلاد عبدالحميد عبداوي اننا نحتفل في الذكرى الـ 64 وهو العيد الوطني للجزائر الذي يجعلنا نستذكر تضحيات الشهداء والمجاهدين من اجل استرجاع السيادة الوطنية كاملة لا منقوصه خلال الـ7 سنوات التي كان فيها الكفاح المسلح ضد المستعمر الفرنسي ضحى الشعب الجزائري بأكثر من «مليون ونصف المليون» شهيد ليبلغ استقلال الخامس من يوليو 1962 واسترجاع الدولة طبقا لبيان اول نوفمبر عام 1954 ان هذا التاريخ يمثل النتيجة الحتمية للمقاومات الوطنية التي انطلقت منذ 1830 والكفاح المسلح الذي قام به الشعب الجزائري جاء نتيجة لفشل كل المحاولات التفاوضية التي كانت مع المستعمر الفرنسي لنيل الاستقلال.

كلام عبداوي جاء في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ 64 لثورة نوفمبر 1954.

وفيما يتعلق بأبرز الزيارات بين البلدين ذكر عبداوي ان وزير العمل والاجتماعية الجزائري زار الكويت وكانت هناك محادثات بناءة مع وزيرة الشؤون والاجتماعية والعمل هند الصبيح وتم التذكير بالعلاقات الممتازة بين البلدين وتطورها حيث ابدى الطرفان الرغبة في فتح آفاق جديدة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية وتبادل الخبرات حيث تقدم الجانب الكويتي بطلب الاستعانة الجزائرية في مجال الصحة والطب والاشغال العامة والمشاريع والاشغال.

وقال ان هناك موافقة مبدئية من قبل الجانب الجزائري للتفاهم والتبادل على مشروع اتفاق في هذا الخصوص لجلب الخبراء الجزائريين لدول الكويت والمساهمة في هذه المشاريع عبر القطاع العام.

وحول التعاون العسكري قال عبداوي انه في يوليو 2017 زار آمر القوة البحرية الكويتية الجزائر لمدة اسبوع المنشآت البحرية ليرى مدى التقدم التي وصلت اليه الجزائر في الميدان العسكري وقد سبقه زيارة وفد عسكري جزائري للكويت استقبله رئيس هيئة الاركان في الجيش وتم الاتفاق على مواصلة الحوار من أجل تطوير التعاون في مجال الشؤون الدفاعية.

واكد عبداوي ان بعد المسافة بين البلدين ليس عائقاً لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية حيث ان هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تؤطر العلاقات ومنها حماية الاستثمار والتبادل التجاري والاعفاء الضريبي حيث بلغ التبادل التجاري خلال الـ 6 الشهور من العام الحالي من اكثر من 140 مليون دولار بما فيها في مجال الطاقة.

وثمن عبداوي وضع الجالية الجزائرية في الكويت، نافيا أن تكون الجالية لديها اي مشاكل تذكر، موضحاً أن حالية بلاده في الكويت معظمها من النخبة، مشيدا باحتضان الكويت لعدد من أبناء الجالية الجزائرية حتى وإن كان عددهم قليل.

وبشأن الزيارات بين البلدين قال عبداوي هناك زيارات على المستوى الوزاري حيث سيزور وزير السياحة والصناعات التقليدية لتدشين الطبعة الاولى لمعرض الصناعات التقليدية الجزائرية الذي سيقام في الكويت خلال الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر الحالي بمشاركة اصحاب الحرف التقليدية من مختلف مناطق الجزائر على مدى خمسة ايام.

وأضاف عبداوي ان هناك زيارة لوزير المالية ليترأس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي قبل انقضاء السنة الحالية ويتم الان العمل على تحديد الملفات لهذا الاجتماع.

