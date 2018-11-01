وطن النهار

شددت وكيلة وزارة الشؤون للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري، على أهمية تنظيم العمل الخيري ومراقبة حركة الجمعيات والمبرات الخيرية بما يضمن ايصال التبرعات الى مستحقيها، لافتة الى أن الاحصائيات الاخيرة تشير الى انخفاض نسبة المخالفات الى حد كبير مع زيادة عدد المشاركات مقارنة بالاعوام السابقة.

واكدت الهاجري في تصريح للصحافيين أمس على هامش رعايتها الملتقى الثاني لبيوت وحدائق ومدارس صديقة للبيئة الذي نظمته مبادرة «نحميها» في صالة تنمية المجتمع في اليرموك بمناسبة اليوم العالمي للمدن بالتعاون مع مدينة اليرموك الصحية لتحقيق رؤية الكويت 2035، عدم احقية الجمعيات الخيرية التعامل مع أي منظومة خارج الكويت دون الحصول على موافقة الوزارة، مشيرة الى ان هناك تنسيقاً مع وزارة الخارجية بشأن السماح للجمعيات الخيرية التعامل مع المنظومات المدرجة لدى الخارجية، مبينة أن دور الشؤون يقتصر على متابعة ومراقبة عمل الجهات الخيرية المحلية، في حين يبقى تحديد الجهات الخارجية المسموح للتعامل معها من اختصاص وزارة الخارجية.

وحول المناسبة، قالت الهاجري: إن مشاركة الشؤون تأتي في اطار دعم جهود جميع الفرق التطوعية ومنها فريق مبادرة «نحميها» الذي يسلط الضوء على البيئة وكيفية حمايتها، مشيرة الى أن الحفل اشتمل على عرض مرئي لجهود المبادرة في جميع انحاء الكويت والاتفاقات والشراكات التي عقدتها مع جهات الدولة، الى جانب المعرض المصاحب للحفل الذي شهد مشاركات عدد من المؤسسات الحكومية مثل معهد الكويت للابحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفريق الايادي البيضاء وهيئتي البيئة والزراعة.

وأشارت الى الاهتمام الحكومي بتقديم الدعم للمبادرين لاسميا ذات الشأن في حماية البيئة والمحافظة والتركيز عليها، معلنة عن فوز منطقة اليرموك الصحية عالميا كمدينة صحية وفوز روضة اليرموك بجائزة أفضل روضة صديقة للبيئة.

واضافت: أن «وزارة الشؤون تدعم المبادرين الذي يأتي هذا البرنامج ضمن أحد اهداف التنمية المستدامة من المنظور البيئي، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركتها في العمل، مع الاخذ بالاعتبار أن لدينا نوادي للاطفال عبارة عن حدائق صديقة للبيئة، آملة في المستقبل القريب أن يكون لهم تعاون مع مبادرة «نحميها» للعمل في احدى هذه الحدائق، باعتبارها أنها تعمل في أماكن متفرقة من انحاء مدن الكويت ومنها المدارس».

وتابعت: «المبادرات مفتوحة للجميع وليست مقصورة على انسان معين، خصوصا في المواضيع التي تهتم في صحة الجميع دون استثناء من الصغير الى الكبير، مشيرة الى أن من ضمن خطة الشؤون التوسع في تخصيص أندية للاطفال لتشمل مختلف المناطق».

