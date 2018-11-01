وطن النهار

دعت هيئة القوى العاملة، أصحاب الاعمال الى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة المهنية والرعاية العمالية، وأعلن مدير قطاع حماية القوى العاملة عبد الله المطوطح، بدء الهيئة ممثلة في ادارة تفتيش العمل قسم السلامة المهنية مباشرة اجراءاتها بشأن اصابة عاملين بسبب انفجار المحول الكهربائي في منطقة سلوى، مؤكدا أهمية الوقوف على ملابسات واقعة الاصابة.

وقال المطوطح في تصريح للصحافيين، إن الفنيين مسجلان على ملف احدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء وتم اتخاذ اللازم بانتقال مفتشي السلامة المهنية الى مكان الحادث ومتابعة الحالة الصحية لهما، والتحقيق فيما يتعلق بالاجراءات التي قامت بها الشركة من ناحية اجراءات السلامة المهنية والرعاية العمالية وتسجيل واقعة اصابة عمل.

واهاب المطوطح، بجميع أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً طبقا لقانون العمل بالقطاع الأهلي وقانون العمل في القطاع النفطي بضرورة الالتزام بجميع اجراءات واشتراطات السلامة المهنية والرعاية العمالية. يذكر أن حادث انفجار محول كهربائي وقع مساء أمس الاول في منطقة سلوى على وافدين فنيي كهرباء، ألحق بهما اصابات بالغة، أودت بحياة احدهما والآخر مازال في حالة حرجة.

