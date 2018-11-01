وطن النهار

قام رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الكويتي الشيخ احمد المشعل أمس بجولة ميدانية في مشروع مبنى الركاب الجديد (ll) في مطار الكويت الدولي لتفقد الاعمال الانشائية للمشروع الذي تشرف على تنفيذه وزارة الاشغال العامة.

وكان في استقبال الشيخ احمد المشعل والوفد المرافق له في موقع المشروع وكيل وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم ومدير المشروع المهندس فيصل الاستاذ اضافة الى عدد من مهندسي الوزارة القائمين على تنفيذ المشروع.

وقال بيان صحفي صادر عن الجهاز ان الشيخ احمد المشعل اطلع خلال هذه الجولة على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع من خلال عرض مرئي قدمه استشاري الاشراف في المشروع. واشاد الشيخ احمد المشعل وفقا للبيان بالعمل المبذول لتنفيذ المشروع داعيا القائمين على تنفيذ المشروع الى بذل المزيد من الجهد لانجازه في الوقت الزمني المحدد. واكد استعداد الجهاز لتذليل اي صعوبات أو عقبات تقف امام تنفيذ وتشغيل المشروع.

وتأتي زيارة الشيخ احمد المشعل الى مشروع مبنى الركاب الجديد (ll) في مطار الكويت الدولي في اطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها الجهاز لتفقد المشروعات الحكومية والاعمال الجارية فيها.

