وطن النهار

وصفت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان دور المرأة في نشر ثقافة السلام بالدور المحوري والقضية المحورية وأكدت على غياب الوعي المجتمعي الذي ساهم في تهميش الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة. وقالت: المرأة اليوم في ظل ما يشهده واقعنا الراهن من عنف وصراعات وحروب لا تزال مستبعدة من تأدية دورها كاملاً وفاعلاً في عمليات السلام. وقالت عبر ورقة عمل قدمتها للملتقى إن قضية السلام هي قضيتنا ومن أولوياتي في معهد المرأة للتنمية والسلام الذي أشرف برئاسته ومنذ انطلاقته وأنا أتبنى هذه القضية ومنذ اربع سنوات أو يزيد كانت صولاتنا وجولاتنا انطلاقاً من ايماننا الراسخ ومن واقعنا المجتمعي «والوطني وما جُبل عليه شعبنا وقياداتنا السياسية بأن السلام عنوان الكويت.. بلدي وقد شهد العالم أجمع تتويج وطني لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قيادة الانسانية ورجل السلام». وأضافت وكان لزاماً علينا العمل بكل طاقاتنا لتعزيز تلك المكانة العالية، وتوالت الفعاليات داخل الكويت وخارجها وكانت المبادرة التي قام بها المعهد بتكريم سمو الأمير في حفل ملتقى السلام واطلاق رجل السلام عليه بمقر جامعة الدول العربية بتاريخ 13 مايو 2018 عرفاناً ووعداً بأننا مع رجل السلام في كل خطاه، وعزما على المضي في طريق السلم والأمان. وذكرت الجوعان أن للمرأة دوراً في عملية نشر السلام غير أن هذا يتطلب القبول باعطائها هذا الدور، مشيرة الى أن تحرير المرأة والقبول بمشاركتها في المنطقة العربية وفي بعض الدول لا يزال في مراحله الأولى وتتفاوت العوائق من حيث التكوين الثقافي والتطور الاجتماعي في المجتمعات ودعت الى تحديد الدور المطلوب من المرأة والاهتمام بمعوقات دورها ودرجة التعليم، وأضافت لابد من التركيز على حملات التوعية للمرأة والمجتمع معاً وأكدت أن تكون جهة حكومية تتخذ من نشاطها طابعاً قومياً رافضة طابع الصالونات منتقدة غياب دور الجمعيات النسوية في هذه القضية.

وأشارت الجوعان الى دور المعهد في هذا الصدد فقالت: إن التعليم دوره محوري وضمن خطة المعهد لمحاربة ومكافحة التعصب والعنف وتعزيز ثقافة السلام بأن التعليم يركز أيضاً على الأبعاد الاجتماعية، فقد تقدمت لوزارة التربية بالكويت بمشروع استحداث منهاج ثقافة السلام لشتى المراحل الدراسية وذلك من أجل التنمية المستدامة التي نسعى اليها.... كما دعت الى تبني استراتيجية عربية عالمية، بشأن السلام تكون المرأة فيها، وزادت: ان التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة في نشر ثقافة السلام أمر ضروري والبدء في احداث تغيير المفاهيم والسلوكيات لدى الأبناء وأسرهم ومجتمعاتهم، وتقديم سلوكيات بديلة لرفع درجة السلام داخل المجتمعات المحلية وعلى الصعيد الوطني.

