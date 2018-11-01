وطن النهار

أعاد تقرير صادر عن العاملين في برنامج اعادة الهيكلة اسباب انخفاض أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ العام 2015 الى تضييق هيئة القوى العاملة عليهم من خلال اجبارهم على استخراج اذونات عمل وتجديدها بشكل سنوي وعدم حماية المواطنين المسرحين من القطاع الخاص لعدم قيام ادارة فض نزاعات العمل في الهيئة بدورها المناط بها عند لجوء العديد من المواطنين لتلك الادارة دون جدوى. وكشف التقرير أن أعداد العاملين في الخاص في انخفاض منذ 3 سنوات لتستقر عند 63553 ألفاً وذلك بحسب احصائيات الربع الثاني من السنة المالية الحالية بعد أن وصل في العام 2014 عند 74078 ألف عامل كويتي. وبين أن البرنامج استطاع رفع قدرة القطاع الخاص على استيعاب المواطنين وزيادة وعي الباحثين عن عمل بأهمية ودور القطاع الخاص من خلال برامج الحملات الاعلامية وجلسات الارشاد الوظيفي، بالاضافة الى المساهمة في تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص لتطوير وصقل مهاراتهم لما تتطلبه طبيعة اعمالهم في القطاع الخاص. ولفت الى معالجة البرنامج التعيين الوهمي من خلال أخذ الكثير من الاجراءات في البرنامج ومنذ سنوات لضبط التعيين الوهمي وتكللت تلك الجهود الى انشاء ادارة جديدة في البرنامج لمتابعة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك بتوصية من لجنة القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية والتي يترأسها البرنامج وتضم في عضويتها مديري التفتيش في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

