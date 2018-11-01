وطن النهار

ثمن النائب عسكر العنزي التوجيهات والمضامين السامية التي وردت في خطاب سمو أمير البلاد في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، مؤكدا ان سموه هو رباننا القادر على قيادة سفينة البلاد في هذا البحر المتلاطم بالأحداث إقليميا وعالميا ويسعى فيه جاهدا لحماية امن الكويت ووحدة المجتمع وحل مشاكله بحكمة بالغة.

ودعا العنزي الجميع لمساندة سمو الامير وذلك بتنفيذ توجيهاته السامية والالتزام بها مستدركين المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه وعلى جميع من هم على هذه السفينة، بدءا من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مرورا بممثلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع وانتهاء بالمواطنين.

وتمنى العنزي على الجميع دعم سموه في تصديه لمعالجة القضايا التي تتعلق بالشأن المحلي وتفويت الفرص على كائن من كان لاستغلال المنصات الإعلامية لتأجيج المشاعر واثارة النعرات والشحن الطائفي والاساءة لاي فئة من مكونات المجتمع.

وقال العنزي: «لابد ان نسير على خطى قائد الانسانية والد الجميع والذي وجه حديثه الى أعضاء مجلس الامة والشعب الكويتي بروح الاب الحريص على امن واستقرار ورفاهية ابناء الشعب الكويتي جميعا.

واشار في الختام الى اهمية إدراك ما حذر منه سمو الامير من احداث تحيط في منطقتنا التي تشهد احداثا خطيرة تستوجب على الجميع حماية وحدة المجتمع والتصدي لمثيري الفتن ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار والاسراع بالاصلاح الاقتصادي بما لا يؤثر على المواطن وتطوير الاقتصاد الوطني عبر رؤية محددة تحقق تنويعا لمصادر دخلنا.

