وطن النهار

حينما يتحدث «حكيم الأمة» فعلى الجميع ان يقول له سمعا وطاعة.. هذا وصف السياسيون لخطاب سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد فى افتتاح دور الانعقاد مؤكدين ان توجيهات سموه خارطة طريق المستقبل.

وقال السياسيون لـ «النهار» انه لابد من وضع توجيهات سمو الامير فى عين الاعتبار خاصة وان هناك من النواب من يستغل الادوات الدستورية بجعلها سيفا مصلتا على الرقاب اذ يبدو جليا ان هناك من يتعسف فى استخدام هذه الادوات مؤكدين ان توجيهات صاحب السمو وضعت النقاط على الحروف لكونها صادرة عن حكيم صاحب خبرة وبعد نظر ولا يمكننا إلا ان نقول لسموه سمعا وطاعة.

رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الاستراتيجية د. وائل الحساوي شدد على اهمية خطاب سمو الامير والذي وصفه بالموفق ووضعه فى عين الاعتبار مؤكدا ان التعسف فى استخدام السلطة بهدف الابتزاز وحصول البعض على حقوق غيرهم لا يخدم الوطن فاذا لم يحسن النواب استخدام الادوات الدستورية ومنها الاستجواب سيصبح سيفا مصلتا على رقاب الوزراء.

وقال: واضح من ممارسات البعض ان هناك تعسفاً فى استخدام الادوات الدستورية بما يشوه الدستور والقانون بما يتطلب وضع حد لهذا العبث ووضع الاستجواب فى مكانه الصحيح وعدم التمادي فى تهديد الوزراء وقد رأينا كيف سحب المستجوبين استجوابهم مع انه كان محكوماً عليه بالفشل مسبقا.

خطاب المرحلة

فيما وصف الوزير الاسبق علي البغلي الخطاب بانه غاية فى الروعة وان سمو الامير وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالاوضاع المحلية والاقليمية والدولية فجاءت توجيهاته كلمة معلم أكد خلالها على الديموقراطية ومؤسساتها الدستور ومجلس الامة الممثل للشعب فبصفته فهو الخبير الاكبر بمواد الدستور لانه كان عضوا فى المجلس التأسيسي الذي ناقش الدستور فهو اعلم بمواد الدستور وفحواها ولا يمكن لاحد ان ينازعه فى ذلك. ولكن ومع الاسف ان معظم النواب لم تصل اليهم الرسالة بدليل صدور قرار من المجلس بعدم اسقاط عضوية النائبين المدانين فى جناية بحكم نهائي بات بالاضافة الى خطورة الاوضاع الاقليمية وبخاصة الخلافات بين منظومة دول مجلس التعاون فسموه اطلق انذارا بان تعود العلاقة الى ما كانت عليه لتكون دول الخليج صفا واحدا فى مواجهة الاعداء والحلفاء لانه ثبت ان الحلفاء استغلوا هذه الخلافات لصالحهم لذا فلقد جاء الخطاب موفقا يكتب بماء الذهب ونقول لامير الانسانية صح لسانك.

أمير الحكمة

وأكد الوزير الاسبق عبدالهادي الصالح ان سمو امير البلاد كعادته حكيم ورجل دولة واب لجميع السلطات ودائما ما تلامس خطاباته الواقع وبخاصة خطاب اول امس الذي جاء أكثر صراحة.. واقرأ من خطاب سموه انه كان موجها للسلطتين وليس السلطة التشريعية فحسب كما انه جاء فى مسارين احدهما خارجي متعلق بالاوضاع الاقليمية والتي تزداد خطورة فلازالت الاخطار محدقة بنا ولعل هناك تفاصيل عبر عنها سموه بقوله ليس كل ما يعرف يقال.

اما الجانب الداخلي فقد حذر سموه من محاولة جعل الديموقراطية والادوات الدستورية التي بيد النواب من ان تكون وسيلة للمكاسب الشخصية كما حذر سموه من الفئوية والطائفية وان يكون الاتجاه نحو وحدة الوطن بغض النظر عن الانتماءات الجانبية وبالتالي فينبغي ان يكون خطاب سموه بوصلة للمجلس وخارجه.

بعد نظر

فيما رأي استاذ التأمين والعلوم الاكتوارية فى جامعة الكويت د. محمود بهبهاني انه مثلما تعودنا من خطابات وتوجيهات سمو امير البلاد انها موفقة دائما تؤكد ما يتمتع به من خبرة ودراية وحكمة وبعد نظر بما يحفظ مصلحة الكويت ولاسيما فى الاوضاع الحالية،.. كنت اتمنى ان يصغي النواب الى خطاب سمو الامير ويضعوا مصلحة الكويت عاليا ويحترموا الدستور والقانون لان ما فعله بعض النواب لا يتماشى مع خطاب سموه ولم يحترموا كلمة والدنا ولم يصغوا اليه وهو امر مؤسف.

اما النقطة الاخرى فهي المتعلقة برفض المجلس اسقاط عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش مع انه صادر بحقهما حكم نهائي وهو نافذ واسميهما موجودان على قوائم ترقب الوصول وبالتالي فلن يتمكنا من الحضور الى الكويت ولن يحضرا الجلسات واذا لم يحضرا لمدة خمس جلسات متتالية منها جلسة أول امس واليوم فيحق لرئيس المجلس ان يسقط عضويتهما دون الرجوع الى اي جهة لا اللجنة التشريعية ولا المستشارين فى المجلس فالموضوع واضح وتغيبهما لمدة خمس جلسات يسقط عضويتهما دون الاحتكام الى التصويت، كما ان تصويت المجلس أول امس على عدم اسقاط العضوية لا يلغي الاحكام الصادرة بحقهما اما اذا حضرا الى البلاد بحجة الحصانة فاذكر الجميع ان اللائحة الخاصة بالحصانة تعطيها للاعضاء ممن يبدون رأيهم داخل القاعة فقط اما اذا كان الرهان على العفو الخاص فما حدث بعد الاستماع لسمو الامير قد اغلق عليهم الباب امام التفاوض او الصلح والعفو وان كنت غير مؤيد للعفو الخاص لانه يحتاج الى قانون غير مفصل على حالة بعينها فالقوانين لابد ان تكون عامة وليست خاصة.

