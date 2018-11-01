وطن النهار

طالب النائب حمد الهرشاني الالتزام بمضامين خطاب سمو أمير البلاد التي كانت واضحة وصريحة وجليّة وشاملة مؤكدا أن سموه حرص على ايصال رسالة مباشرة لكل من يعبث بأمن البلد ويؤثر على استقراره وتماسكه من خلال تبني أجندات تخصه وتخدم مصالحه الضيقة أو مصالح تياره الذي ينتمي إليه.

وقال في تصريح صحافي : لا كلام بعد خطاب سمو الأمير الحريص على استقرار الكويت وأمنها وأي كويتي مهما كانت انتماءاته وتوجهاته عليه الالتزام بمضامين الخطاب السامي لأنه جاء من رجل حكيم يستشعر خطورة الوضع ودقة المرحلة وضيق أفق البعض الذي لا يهمه غير مصالحه الشخصية ولا ينظر إلى الوضع الاقليمي الملتهب لكن سمو الأمير صاحب الحكمة والخبرة الطويلة يعي أن ظروف المنطقة تحتاج إلى توثيق عرى الوحدة الوطنية وعدم الانسياق وراء من يدغدغ مشاعر المواطنين من خلال الاتيان بأمور عبثية تشيع الفوضى وتؤثر على وحدة الصف.

