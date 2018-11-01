وطن النهار

أشاد النائب ماجد المطيري بالنطق السامي الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر معتبرا إياه حصنا حصينا واقيا لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة من التقلبات الساخنة التي يشهدها العالم والإقليم، مؤكدا أن النطق السامي واجهة مشرقة لتحصين الوحدة الوطنية وحماية الكويت الغالية من بؤر الارهاب والتطرف والتشنج. وقال المطيري إنه ورغم أن الخطاب السامي ركز على القضايا الأمنية لخطورة الوضع لكنه ركز في جانب على تنفيذ المشاريع الكبرى وفق خطة التنمية وتنويع مصادر الدخل في البلاد والاسراع في الانجاز وانعاش الاقتصاد الكويتي الذي هو في أمس الحاجة إلى التجديد والتنوع ومواكبة النظريات الاقتصادية الحديثة.

