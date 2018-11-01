وطن النهار

اكد رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عبيد الفرهود ان الكلمة التاريخية لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة وما تضمنته من رسائل مهمة هي دستور عمل ومنهج حياة لكل ابناء الكويت وهي خلاصة تاريخ حافل بالعطاء والإنجاز من قائد مسيرة الوطن وربان سفينته.

وقال الفرهود في تصريح صحافي ان المضامين العميقة والرسائل القوية والحاسمة التي تضمنتها كلمة سموه تؤكد اننا بفضل الله نعيش في رحاب حكيم العرب وقائد الانسانية الذي يدعونا للتفاؤل والعمل والبناء وتنمية وطننا الغالي حيث يقول سموه «الكويت بخير فلا تلتفتوا لدعاة التشاؤم ومثيري الفتن».

واضاف ان سمو الامير بحكمته وبصيرته النافذة حمى الكويت من العديد من الويلات التي هددت وما تزال تهدد المنطقة في أمنها واستقرارها حيث قال سموه « آن الأوان لكي تدرك جميع شعوب المنطقة أنها مستهدفة في أمنها واستقرارها واقتصادها، كما آن الأوان لوقفة تأمل بالتبصر لما تعرضت له دول المنطقة من كوارث وحروب ودمار وأقولها بكل أمانة إن الكويت كانت وستظل دوماً بخير وأمان تحرسها عناية المولى».

واكد الفرهود ان كلمة سموه تضمنت ايضا التأكيد على ما يتمتع به اهل الكويت والمقيمين على ارض هذا الوطن الغالي من حرية وديموقراطية في اسمى صورها حيث اكد سمو الامير على ان حرية التعبير مكفولة للجميع وان حرية الرأي هي «سمة تميز مجتمعنا ونفخر بأننا في دولة قانون يسودها العمل والعدل والحق برعاية قضاء عادل ونزيه لا سلطان عليه».

واوضح ايضا مباركة سموه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفساد والفاسدين وشبهات الاعتداء على المال العام ولكن سموه في ذات الوقت دعا الى ضرورة التثبت والتأكد قبل توجيه الاتهام حرصا على كرامات الناس وعدم التشهير بهم «فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته».

وختم الفرهود تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تضمين تلك الكلمات السامية والرسائل الحاسمة ضمن مناهج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية لتكون لهم نبراسا في حب الوطن والمحافظة على مقدراته وايضاً مواجهة كل ما يهدد وحدته وأمنه واستقراره داعيا الله عز وجل ان يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء وان تظل واحة امن وامان واستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين.

