وطن النهار

ثمن الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين مضامين النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، مؤكدا أن كلمة صاحب السمو يجب أن تكون المنارة التي يستدل بها الجميع، والبوصلة التي تحدد أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة.

وقال بن حثلين في تصريح صحافي إن كلمة صاحب السمو عبرت بشكل صادق عن حرص صاحب السمو على أمن واستقرار البلد، وبناء مستقبل واعد للشعب الكويتي من خلال المضي في التنمية، مبينا أن التنمية المنشودة تتطلب تكاتف الجميع وتجاوز كل الخلافات الجانبية من أجل الالتقاء على الأهداف الأسمى.

ورأى بن حثلين أن توجيهات سمو الأمير انصبت على أن يعمل الجميع من أجل الكويت ومصلحتها ومصلحة شعبها لا من أجل المصالح الخاصة، والتصدي لكل من يعبث بأمن البلد ويؤثر على استقراره.

وأكد أن الوضع الإقليمي الملتهب يدعونا جميعا للوقوف صفا واحدا خلف سمو الأمير والالتزام بتوجيهاته السديدة، وقطع الطريق أمام كل محاولات شق الصف الوطني، داعيا الجميع إلى استذكار نعمة الديموقراطية والحرية التي يرعاها صاحب السمو ومقارنة الواقع التي تعيشه الكويت مع ما تشهده بلدان أخرى.

وشدد بن حثلين على ضرورة أن ينصب اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية على الجانب الأمني والأخذ بعين الاعتبار ما تشهده المنطقة من تطورات تنذر بأحداث مريبة على المستوى الإقليمي، والعمل في اتجاه مواز على تحقيق توجيهات صاحب السمو وتطلعات الشعب الكويتي في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتنويع مصادر الدخل للبلاد والإسراع في إنعاش الاقتصاد الكويتي.

وختم بن حثلين بالتأكيد على أن كلمة صاحب السمو وهو قائد الإنسانية الذي يستظل الشعب الكويتي بحكمته يجب أن تكون محل تقدير والتزام من قبل الجميع.

