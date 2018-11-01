وطن النهار

شهدت قاعة البركة في فندق كراون بلازا مساء اول من امس تظاهرة ثقافية افريقية بمناسبة احتفال المجموعة الأفريقية المعتمدة لدى البلاد بيوم افريقيا وبهذه المناسبة أعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية حمد المشعان عن سعادته للمشاركة في احتفال بيوم افريقيا الذي حمل شعار «الأمن والاستثمار في افريقيا»، مشيرا إلى أن حضوره للاحتفال أصبح عادة سنوية.

ورأى المشعان أن الاحتفال يعكس الروح التي تمثل افريقيا ووحدتها، مؤكداً أن علاقة الكويت بأفريقيا قديمة تعود إلى ما قبل النفط من خلال التجار الكويتيين، لافتا إلى أن هذه العلاقة امتدت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية حيث قدم الصندوق الكويتي للتنمية أول قرض له لدولة افريقيا في بدايتها في عام 1961 ولاتزال القارة تحظى بحصة الأسد في قروض الصندوق الكويتي للتنمية مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من عمل الكويت في مجلس الأمن هو الاهتمام بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية من خلال التعاون بين الجانبين بالتوقيع على اتفاقيات تعاون وتعزيز العلاقات التجارية ومن خلال الصندوق الكويتي للتنمية لما يخدم مصالح الجانبين.

وحول المطالبة الأفريقية للكويت بزيادة استثماراتها وتعزيز الشراكة معها قال المشعان الكويت تنظر إلى افريقيا بنظرة مهمة حيث أن افريقيا تعد الآن محوراً كبيراً للاستثمار بدليل التواجد الكبير واللافت لتواجد دول مثل تركيا والصين والهند للبحث عن فرص استثمارية كما أن الكويت موجودة منذ زمن ولاتزال وستعزز تواجدها نظرا لأهمية القارة الأفريقية والفرص الاستثمارية الموجودة سواء للقطاع الحكومي أو الخاص. وأضاف ان الهيئة العامة للاستثمار لديها استثمارات مباشرة وغير مباشرة في القارة السمراء كما أن الصندوق الكويتي للتنمية مهتم بالبنى التحتية في الدول الإفريقية وينشئ جامعات ومدارس ومطارات ومحطات التوليد الطاقة ومشاريع صرف الصحي، ناهيك عن القروض التي يقدمها الصندوق والتي لم تنقطع حتى في الأيام الصعبة التي مرت بها الكويت ابان الغزو العراقي.

ونفى ان تكون الاستثمارات الكويتية في القارة الأفريقية قد توقفت عند حد معين إنما استثماراتها هناك مدروسة خصوصاً وأن رأس المال جبان ولابد من تحصين وحماية وتشجيع هذه الاستثمارات من خلال اتفاقيات.

وحول المشاريع الزراعية الكويتية في القارة الأفريقية أجاب المشعان ان هناك مشاريع وشركات كويتية تستثمر في هذه المجالات ومنها من تبحث في الاستثمار في المواشي سواء في اثيوبيا أو تشاد ودول أخرى وهي الآن بصدد دراسة مثل هذه المشاريع والاستثمار بها.

وعن إلزام الكويت بتعهداتها تجاه القارة الافريقية قال: المبادرة مدتها 5 سنوات والكويت التزمت بالمبلغ المخصص والذي تعهدت به والمتبقي فقط جائزة عبدالرحمن السميط للبحوث التنموية وهي مستمرة مدى الحياة ومرة في كل عام.

وكشف المشعان أن المشاريع التي تقدم من قبل الدول الإفريقية تحتاج إلى إجراءات قبل تمويلها ومنها تقديم دراسة جدوى للمشروع المقدم لتمويله، لافتا إلى أن جميع الدول قدمت مشاريعها وتمت الموافقة عليها وهناك مشاريع لم يتم الموافقة عليها لأنها ليست من اختصاصات الصندوق وتم استبدالها بمشاريع أخرى.

وحول اذا ما كان للكويت خطة لتوسيع تواجدها في افريقيا افاد المشعان: الكويت مكتفية بالوضع الحالي وان جميع بعثاتها الدبلوماسية هناك تغطي جميع الدول الإفريقية حيث ان هناك عدداً من بعثاتنا محالة الى دولة او دولتين في افريقيا وبالتالي لا تحتاج إلى فتح سفارات جديدة منوها الى ان الكويت ترحب بافتتاح اي سفارة إفريقية على أراضيها ونقول لهم اهلا وسهلا بكم المجال مفتوح للجميع.

ومن جانبه، أكد عميد السلك الدبلوماسي بالانابة سفير بتسوانا مانييبيدزا ليستيدي ان الاحتفال بيوم افريقيا فرصة فريدة للسفارات الافريقية للعب دورها في تشجيع وتسويق الفرص المتاحة في افريقيا، ولتوضيح صورة افريقيا والتعريف بامكاناتها في الكويت ولتعميق روابط الصداقة والتعاون الودي بين مختلف دول القارة والكويت.

ولفت ليستيدي الى ان الاحتفال يتلاءم تماما مع الاطار العربي الافريقي والذي يرتكز على التجارة والاستثمار، التمويل والتعاون الثقافي وغيرها من الامور، موضحا أن المجموعة الافريقية في الكويت -في سياق التعاون العربي- الافريقي وحسب جدول اعمال الاتحاد الافريقي- تسعى لاستكشاف الفرص لاثراء الاحتفال بيوم افريقيا عن طريق اضافة ابعاد جديدة له ومنها الاحتفالات الثقافية ( العروض الموسيقية والفنون والخرف)، ندوات تشجيع الاستثمار والتجارة والتعاون مع المعهد الدبلوماسي والمؤسسات التعليمية لتقديم محاضرات حول القضايا المتعلقة بافريقيا.

وشدد ليستيدي على دول المجموعة الافريقية للتشاور مع الجهات المعنية في الكويت لتحقيق الاهداف السابقة والقيام بدورها في تطبيق اجندة التعاون العربي الافريقي.

وفي الختام توجه ليستيدي بالشكر لصندوق التنمية العربية لمساهماته المستمرة في دعم الاحتفال بيوم افريقيا سنويا، لافتا الى ان الشكر موصول للكويت حكومة وشعباً وعلى راسها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لدعمها المتواصل لافريقيا من خلال صندوق التنمية العربية وفي اطار التعاون العربي الافريقي، مثمنا موقف الخطوط الجوية الاثيوبية التي قامت بتوفير خمس تذاكر سفر مجانية والشكر موصول لشركة الساير القابضة التي قامت بمساهمة لإنجاح الحفل.

