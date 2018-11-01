وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك دعيج الابراهيم الصباح بمكتبه امس الاربعاء الكاتب الصحافي بجريدة «النهار» اللبنانية راجح خوري.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا التي تهم الاعلام العربي وسبل تطوير الخطاب الإعلامي وأهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الإعلامية العربية وكيفية التعامل الإعلامي مع الاحداث الإقليمية والدولية. وأشاد خوري بالإعلام الكويتي واجواء الحرية التي يتمتع بها والتي توفر له القدرة على الابداع منوها بالدور المتميز الذي تقوم به وكالة الانباء الكويتية (كونا) والخدمات الإعلامية العديدة التي توفرها.

