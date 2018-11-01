وطن النهار

باريس- «كونا»: استضافت سفارة الكويت لدى فرنسا مؤتمر (باريس: صالون القرن الواحد والعشرين) بمشاركة 13 جامعة أوروبية. وقال سفير الكويت في باريس سامي السليمان في كلمته خلال المؤتمر الذي أقيم مساء الثلاثاء الماضي ان استضافة ورعاية السفارة لهذا المؤتمر تأتيان تعبيرا عن التوجهات الكويتية في دعم التفاعل الثقافي بين المؤسسات والمراكز العلمية والأكاديمية.

واضاف ان عالم اليوم الذي يواجه تحديات جمة سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية أشد ما يكون إلى توفير المؤتمرات والمنتديات والمحافل التي تتيح تبادل الرؤى والمعارف والخبرات، مؤكدا ان تلك المحافل من شأنها خلق أرضيات مشتركة للتبادل العلمي والمعرفي والحضاري بين الثقافات والحضارات المختلفة.

وذكر السليمان ان الكويت التي تتميز بأسقف عالية من الحريات المصانة في دستورها وبتمازج فكري وتسامح ديني وتنوع ثقافي وتعدد في الجنسيات وفرت المراكز والمنصات الفاعلة من أجل مد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع العالم. وقال ان احتضانها المبكر للثقافة العربية مكنها من أن تكون منارة تشع الثقافة للعالم بأسره في الوقت الذي تحرص فيه على التواجد المؤثر والبناء في العديد من المحافل الثقافية والحضارية.

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عميد جامعة روما الدكتور جيوفاني دي لاروسا في كلمته انه ليس هناك تنمية بدون تعاون مثمر ما بين الدول المتجاورة والدول المكملة لبعضها كأوروبا والكويت، مؤكدا ضرورة الحفاظ على التنوع الثقافي الذي يسهم في خلق منطقة غنية وعظيمة ولامعة وواحة سلام يعيش الناس فيها بدون خوف من فروقهم.

شارك في المؤتمر جامعات روما (تور فيرغاتا) ولودوفيغ ماكسيميليانس ميونخ وبيغاسو الدولية وديل بايس فاسكو الاسبانية وزور كولن الالمانية.كما شاركت جامعات كل من كارل فرانزينس النمساوية وساليرنو الايطالية وزارا الكرواتية ولوييانا السلوفاكية ولندن والدراسات موليزي الايطالية وروما (لاسابينزا) الايطالية وباسيليكاتا الايطالية.

