وطن النهار

أصدر وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد محمد العفاسي قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين برئاسة وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وعضوية ممثلين من وزارة العدل ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وممثل عن هيئة القوى العاملة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثل عن وزارة التربية وعن وزارة الصحة وعن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الاعلام.

وتختص اللجنة بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين التي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 261 في اجتماعه رقم 6/2018 المنعقد بتاريخ 5 فبراير 2018 ويختار رئيس اللجنة مقررا لها، وتلحق باللجنة امانة سر وعدد مناسب من المتخصصين يختارهم رئيس اللجنة، ويعاونهم عدد مناسب من الاداريين والفنيين يستعان بهم بطريق الندب من داخل الوزارة او من خارجها، ويجوز للجنة نشر ما تنتهي اليه من تقارير ومقترحات في الصحف المحلية او العالمية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب الرئيس او نائب الرئيس مرتين سنويا على الاقل ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض.