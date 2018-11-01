وطن النهار

استقبل رئيس تحرير جريدة «النهار» د.عماد بوخمسين سفير كندا لدى البلاد لويس بيير إيمون في أول زيارة له لصحيفة محلية وتناول الجانبان العلاقات بين البلدين.

وأكد إيمون على ان كندا تربطها علاقة صداقة مع الكويت، مشيراً الى انه ومنذ مجيئه الى الكويت وهو يحاول التعرف على المجتمع الكويتي وعلى الثقافة الكويتية من خلال الزيارات واللقاءات التي يقوم بها.

وأوضح ان بلاده تبحث عن اسواق جديدة في اميركا الجنوبية وفي دول الخليج لذلك فإن اهتمامها بالكويت كبير واهم ملف سيعمل عليه هو تطوير الجانب التجاري مع الكويت وجلب شركات كندية الى الكويت، مشيرا الى انه الآن بصدد دراسة هذا الأمر ومحاولة فتح المجال أمام الشركات الكندية من خلال التغلب على المعوقات التي بإمكانها اعاقة تواجد مثل هذه الشركات في الكويت.

وأكد إيمون ان بلاده تسعى لفتح مجال السياحة، منوها الى ان هناك تسهيلات في منح تأشيرات الدخول الى كندا وبمدد طويلة للكويتيين ولبقية الجنسيات الأخرى، منوها الى ان بلاده بلد واسع وجميل ويستوعب السياح الاجانب.

وذكر ان سفارة بلاده تسعى الآن الى توسيع علاقاتها مع الجانب الكويتي في جميع المجالات، معرباً عن سعادته بتواجده في الكويت كأول وجهة عربية يعمل بها، واشار الى ان زوجته اليابانية الأصل تحاول التأقلم مع المجتمع الكويتي ومع الجالية اليابانية وفهم تقاليد وعادات المجتمع الكويتي.

وتحدث إيمون عن حضوره أمس جلسة مجلس الأمة والاستماع الى خطاب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوقوف على أهم ما جاء فيه.

بدوره أكد رئيس تحرير «النهار» د.عماد بوخمسين على ان المجتمع الكويتي مجتمع منفتح على جميع الثقافات والدول مرحبا بالسفير الجديد.

ولفت بوخمسين الى ان الكويت تنتهج منهج الاعتدال والتوازن في علاقاتها الخارجية، مشيرا الى ان الكويت تستوعب الاستثمارات الاجنبية من اجل تحقيق رؤية الكويت 2035.

حضر اللقاء مسؤولة مكتب الدبلوماسية العامة بالسفارة الكندية لمى محمد ناجيا.

من جانب آخر استقبل رئيس تحرير «النهار» د.عماد جواد بوخمسين سفير هنغاريا لدى البلاد د.ايشتفان شوش، حيث بحث الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون مع وسائل الاعلام لابراز هذه العلاقات التي وصفها شوش بالمتميزة.

واوضح شوش ان الكويت بلد منفتح حيث انه يسهل مهام البعثات الدبلوماسية المعتمدة فيها ناهيك عن الاجواء المريحة التي تتوافر بالشعب الكويتي والمجتمع، لافتا الى انه زار عدداً قليل من الديوانيات.

ودعا المستثمرين الكويتيين للاستثمار في بلاده التي قال انها تزخر بقدرات مائية.

وذكر ان بلاده تهتم بالكويت وتطوير علاقاتها معها خصوصا ان الكويت تتبع سياسة متوازنة في تعاملاتها مع الدول الأخرى.

ومن جانبه، رحب د. عماد بوخمسين بالضيف، مؤكدا ان الكويت بلد يرحب بضيوفه ومنفتح على جميع دول العالم.

وأشار بوخمسين الى ان الكويتيين ودودون، مؤكدا في ذات الوقت على دور الاعلام في تقريب وجهات النظر بين الكويت والدول الصديقة.

