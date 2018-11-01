آراء

جاء افتتاح دور الانعقاد الجديد بأجواء يسودها التفاؤل والتي انعكست بشكل واضح على خطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والتي أيضا عكست الكثير من وجهات النظر والتي سوف تشكل طبيعة التعاطي السياسي خلال الفترة القادمة، فصاحب السمو تحدث من موقعه كأب للسلطات الثلاث، حيث أشاد بالديموقراطية الكويتية والتي أكد بأن قدر الكويت ان تكون بلداً ديموقراطياً وليس غير ذلك، وهو طريق اختارته الكويت منذ النشأة وحتى مع مرور الكثير من الأزمات والكوارث والاختبارات ترجع الكويت بلداً ديموقراطيا يسوده الحراك والتعاطي، الا ان سموه في الوقت نفسه بأن للديموقراطية أيضا أصولاً وطريقة في التعاطي فحقوق المساءلة ليست مطلقة ولكنها أيضا مقيدة بكثير من القواعد والاجراءات والتدرج في طبيعة وآلية المساءلة السياسية، وان تتم مساءلة الوزراء المختصين ولا توجه المساءلة لرئيس الوزراء دون غيره، وهنا تتجلى ايضا سلطة صاحب السمو كرئيس أعلى للسلطة التنفيذية حيث يمارس دوره من خلال وزرائه، والتركيز على تلك النقطة تعتبر قضية محورية كونها مرتبطة بجوهر التعاون ما بين السلطتين والذي يوفر الاستقرار السياسي المنشود للعمل والانجاز.

لم يكن المشهد الاقليمي بعيدا أيضا عن خطبة الافتتاح، فقد شكلت التحديات الاقليمية دائما عقبة كبيرة في مسيرة نهضة هذه المنطقة، والتي لا تزال تعاني تبعات ما سمي بالربيع العربي الذي اسقط الكثير من الأنظمة وبقيت انظمة اخرى معلقة، تعاني الخراب والدمار والهجرة والكوارث والتطرف والارهاب والحروب والفساد والسوق السوداء والتجارة بالبشر والأعضاء البشرية، فتحت مسميات جذابة كحقوق الانسان والحريات ومحاربة الديكتاتورية واستبيحت هذه المجتمعات العربية من قبل هؤلاء المتاجرين بالبشر، والنتيجة العودة الى المربع الأول.

كل ذلك يجعلنا نؤكد على الخيار الديموقراطي والتطور التدريجي والتداول السلمي للسلطة وكلها أدبيات مهمة تسهم في تعزيز قيم الوحدة الوطنية وتحقيق معدلات عالية وقياسية في مختلف المجالات التنموية التي يتطلع اليها الجميع، دور انعقاد متفائل وهادئ، الا اننا لا نزال مع بداية افتتاح هذا الموسم السياسي والذي قد يشد او يهدأ بحسب طبيعة التعاطي ما بين كلا السلطتين.

