آراء

هل حقاً أن مسيرة التنمية في بلاد العرب متعثرة بسبب عدم اعترافهم بسلطات الكيان الصهيوني في فلسطين العربية المحتلًّة؟ أم أن التنمية متعثرة، كما تؤكدها مئات الدراسات والتقارير الدولية، بسب الفساد المالي والسياسي المتجذُّر في كثير من مؤسسات الحكم والادارة العربية، وبسبب الاقتصاد الريعي الذي يسمح بتركًّز الثروة في يد أقلية، بعيداً عن رقابة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وبسبب الارتباط التابع العاجز مع مؤسسات الاقتصاد والمال الدولية المهيمنة؟

فاذا كان البعض يريد التملُّص من التزاماته القومية العروبية تجاه أرض فلسطين العربية ومن أحاسيسه الأخوية الانسانية تجاه شعب فلسطين العربي المنكوب، فليستعمل مشجباً آخر غير موضوع التنمية المتعثُّرة ليعلُّق عليه تبريراته وخيالاته التي لن تنطلي على الأغلبية الساحقة من شعبه. لنذكر هؤلاء، من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، بتاريخ وقوف كل مكونات أمتهم العربية منذ بضعة عقود فقط في سبيل تحررهم من الاستعمار الغربي الذي كان جاثماً على أرضهم. ألم تكن التزامات رابطتي العروبة والاسلام وراء مساندة كل أقطار الوطن العربي لهم في سبيل حريتهم واستقلالهم؟ هل نسي كل ذلك؟

ثم، ليعطونا مكوناً واحداً من مكونات التنمية الذي لا يمكن توفره الا من خلال السلام مع الكيان الغاصب الاستيطاني الذي يقطر دم الألوف من أطفال ونساء وشيوخ فلسطين من أيادي قادته؟ هل أن الاستثمارات والتكنولوجيا والعلم والصناعة لا توجد الاُ في ذلك الكيان؟ أليست متوفرة في الأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية؟

أضف الى ذلك، الا يخجل بعض اعلاميي وكتبة ومرتزقة المنافقين من بعض هؤلاء العرب من تكسُّبهم الانتهازي الذليل على حساب آلام وأحزان وحقوق أربعة عشر مليوناً من اخوانهم الفلسطينيين؟ الا يرون، حتى بأدنى مستويات الفهم وتحكيم الفطرة والضمير، الدمار والجوع والتهميش والاذلال والتوقيف التعسًّفي والقتل المتعمًّد والنهب الممنهج للأرض الفلسطينية الذي يعيشه الانسان الفلسطيني على يد جنود الاحتلال وغزاة الاستيطان ومن يساندهم في الغرب الاستعماري؟

كل ذلك يرونه بأمُّ أعينهم يومياً ، ومع ذلك، وبالرغم من كل ذلك ، يكتبون وينشدون قصائد المديح في «ديموقراطية» و«سلمية» و«تحضًّر» و«تقدم» الوجود الصهيوني الاستعماري في أرض تاريخية مقدًّسة من هذا الوطن العربي المنهك المستباح؟ أم أن قيم المروءة والعدالة والانصاف والأخوة الانسانية أصبحت بضاعة تباع وتشترى في أسواق النخاسة والبغاء في أرض العرب؟

دعنا نكون واضحين وصادقين مع النفس، اذ ماعاد من الممكن التستر على أي شيء ومراعاة خاطر هذه الجهة أو تلك. نحن العرب، لدينا ألف مشكلة ومشكلة مع ايران، وبعض قادتها ومؤسساتها يحملون مسؤولية تفاقم الكثير من تلك المشاكل. ولكن، هل حقاً أن الطريق لمواجهة وحلًّ تلك المشاكل مع ايران يمر عبر شوارع ومؤسسات حكم تل أبيب والتناغم مع استخباراتها؟

ألا يكمن الحلُّ في انهاء الصراعات العربية العربية التآمرية السياسية ، والابتعاد عن سخافات الصراعات الطائفية، وارجاع الحياة الى جثة النظام العربي القومي الاقليمي، ممثلاً بالجامعة العربية، ليكون ندًّاً ووزناً يحسب له ألف حساب من قبل دول اقليم الشرق الأوسط غير العربية وأيضاً في الساحة الدولية؟

وبهذه المناسبة دعنا نطرح سؤالين آخرين مفصليين متعلقين بمعرفة حقيقة هذا الموضوع القومي الوجودي.

الأول، لماذا لاتقوم مراكز البحوث والدراسات العربية، المستقلة عن مماحكات الحكومات العربية، وبلادات الصراعات الفلسطينية الفلسطينية، باجراء استفتاءات لعينات ممثلة وصادقة من المواطنين العرب في مختلف أجزاء وطن العرب، وذلك بشأن موقفهم من التطبيع مع العدو الصهيوني؟ ثم وضع النتائج أمام المسؤولين المطًّبعين ليعرفوا مدى القبول أو الرًّفض لما يفعلونه ، ظلماً واستهتاراً، بقضية شعب منكوب بتكالب الخارج والداخل والقريب عليه وعلى وطنه.

ثانياً: لماذا لاتنبري بعض مؤسسات المجتمع العربي السياسية والحقوقية، متعاونة ومتساندة، باستدعاء ملايين المواطنين العرب للتوقيع على رفض تام للتطبيع ، من أي نوع كان وبأي مستوى، وذلك من خلال شبكات التواصل الالكترونية المعروفة؟ ثم وضع ذلك أمام المطبعين ليعرفوا مدى الرفض لما يفعلون.

وما دمنا نريد أن نكون صريحين وصادقين مع النفس، لنسأل مؤسسات وتجمعات الفلسطينيين السياسية، اينما تكون وتحت أيّ مسمًّى، ألم تصل بعد الى القناعة بأن انقساماتهم النفعية وصراعاتهم الانتهازية العبثية، وبيع بعضهم لأنفسهم ولقضية شعبهم، وخيانات بعضهم جهاراً دون عقاب ولارادع، هي أحد الأسباب الرئيسة التي يتذرع لوجودها بعض المطبعين لتبرير ما يفعلون؟ ما عاد السكوت ممكناً أمام منظر الانقسامات والصراعات الفلسطينية تلك. انها فضيحة أخلاقية ووطنية وقومية، لايمكن تبريرها ولايمكن تغطيتها بعار قلة الحيلة وبأقنعة الحاجة لهذه الجهة أو تلك. ليس الهدف لوم هذه الجهة العربية أو تلك، فاللوم في الحقيقة يجب أن يقع على أمة العرب جميعها التي سمحت بكل ذلك من كثرة تغاضيها عن أخطاء قادتها، وهوانها على نفسها، واستعدادها لقبول كل من هب ودب وكل ما هب ودب، ثم وضع اللوم الكاذب على الارادة الالهية العادلة بالترديد الدائم الببغائي لمقولة «لاحول ولاقوة إلا بالله» تهرباً من مسؤولية النضال للخروج من هذا الوضع المأساوي الحزين.

