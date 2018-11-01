آراء

سمو الأمير حفظه الله في معظم توجيهاته للحكومة كان يشدد على ضرورة ان تعمل الحكومة على جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة. فهل فعلت؟

إن المراقب لتوجهات الحكومة في هذا الموضوع لا يوحي انها تنفذ توجيهات سمو الأمير ولا يرى أنه من أولوياتها تفعيل ذلك بحيث نرى أن القطاع المالي والقطاع التجاري هما عصب اقتصاد أي دولة تريد أن تكون في مقدمة دول المنطقة في التشريعات والنظم السائدة بها لدخول المستثمرين الأجانب وتحريك أموالهم ودخولهم وخروجهم بسهولة وتسهيل إنهاء معاملاتهم من رخص تجارية وجلب العمالة التي يحتاجونها لأعمالهم، وتوفير الميزات غير المتوافرة في الدول المحيطة بالكويت.. فهل التشريعات والسوق المالي والشفافية متوافرة ومصانة في النظام المالي الكويتي حتى نصبح مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة؟ وهل الإدارة الكويتية قادرة على أن تلبي متطلبات أن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة؟

إذن الكلام عن أن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً كلام نظري عند الحكومة ولا تفعله في خططها الموضوعة. وانه ليس في متناول يدنا ولسنا مؤهلين له، لذلك يجب أن نعترف أنه ليس في حدود قدراتنا الحالية ويجب ان نعترف بسلبياتنا المستمرة، فنحن دولة تسير وليس لدينا هوية اقتصادية واضحة وليس لدينا خطط تخدم هذه الهوية وبالتالي تعمل الحكومة وفق ردود الأفعال في التعامل اليومي مع الأمور المالية والتجارية والاقتصادية وتلعب باحتراف في الامور السياسية التكتيكية التي تزيد من المشاكل المالية والتجارية والاقتصادية، وهذه ظاهرة مستمرة من دون توقف وضياع للاموال العامة التي كان من الممكن ان توجه إلى بناء اقتصاد قوي متماسك يحل كل مشاكل الدولة المهمة من أجل تلبية مطلب سمو الأمير في أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة. بدل الصرف غير المنطقي للتوازن السياسي غير الطبيعي.

إن الصرف الطبيعي والعقلاني يجب أن يكون على دعم الوضع المالي والتجاري والاقتصادي والذي هو الآن في آخر أجندات الحكومة، لذلك كيف نصبح مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة وهذه حالتنا؟

ومع الأسف إن الدولة تضيع كل الامكانات الكبيرة من مادية ومعنوية حقيقية التي يمكن أن تساعد على أن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة. ولكن اللعب بالسياسة وترهل الإدارة وعدم الجدية في تحقيق ذلك وضعنا في مؤخرة الدول المجاورة والذين سبقونا في أن أصبحوا حقيقة مراكز مالية وتجارية في المنطقة، ونحن ضيعنا الفرص الكثيرة في هذا المجال، وصارت الحكومة تحلم وتردد في خطبها المتكررة وغير المفعلة ان الكويت ستصبح مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، والحقيقة اننا لا نعرف ماذا نريد ولن نحقق طموحات هذا البلد الطيب المسكين. والله المستعان.

