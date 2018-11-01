مال وأعمال

قالت وزارة المالية إنها قامت باتخاذ العديد من الاجراءات والمتابعة مع الجهات المعنية لتسوية جميع المبالغ وحسابات العهد أو تلك المتعلقة لاحتساب الاصول المالية المتداولة.

وكان تقرير رقابي حديث ذكر أن وزارة المالية لم تقم خلال السنوات المالية السابقة بتسوية العديد من الأرصدة المدورة بحساب الخصوم بلغت جملتها 567.867 مليون دينار بالمخالفة بقواعد تنفيذ الميزانية، وقد أكد التقرير ضرورة تسوية الأرصدة المشار اليها للحد من تضخم حسابات العهد.

وفي تعليق لديوان المحاسبة على أعمال الوزارة للعام المالي السابق 2017/2018 طالب بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو صرف ما يثبت استحقاقه من تلك المبالغ للجهات المعنية أو اسقاطها وقيدها لحساب الايرادات القيدية وتسجيل المستحق منها بالحسابات النظامية تقيدا بالتعليمات المالية. وكانت بيانات رسمية كشفت أن العجز الفعلي للعام المالي الماضي 2017/2018 انخفض بواقع 18.1% عن العجز الفعلي للسنة المالية 2016/2017 دينار فيما أسفر الحساب الختامي عن زيادة في الايرادات الفعلية والتي بلغت 15.999 مليار دينار بزيادة نحو 2.655 مليار دينار وبنسبة 19.9% عن المقدر بالميزانية، في حين شكلت الايرادات النفطية 89.2% من جملة الايرادات الفعلية ببلوغها 11.688 مليار دينار، فيما بلغت الايرادات الغير نفطية 1.717 مليار دينار بزيادة قدرها 17.9% عن المحقق للعام المالي السابق تركزت معظمها في مبيعات السلع والخدمات. وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، فقد تراجعت بواقع 3.3% وبواقع 3.860 مليارات لتبلغ 19.247 مليار دينار يمثل الانفاق الجاري منها 87%.

كما سحبت الحكومة خلال العام المالي الماضي 2017/2018 مبلغ 4.847 مليارات دينار من الاحتياطي العام لتغطية العجز بالموازنة وهو مبلغ منخفض بواقع 1.1 مليار دينار عن المسحوب لتغطية العام المالي السابق 2016/2017 والبالغ حينها 5.9 مليارات دينار.

