مال وأعمال

أفادت مصادر مطلعة لـ«النهار» انه سيتم نقل جميع الرحلات المتوجهة الى كل من طهران، مشهد، اسلام اباد، لاهور، بانكوك، مانيلا، من مبنى مطار الكويت T1 الى مبنى الركاب T4 والخاص بالخطوط الجوية الكويتية، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 4 نوفمبر، وستقدم خدمات من الوجبات الخفيفة لتوفيرها لجميع الركاب المستخدمين من مبنى ترمينال 4.

وأضافت المصادر أن عدد المسافرين المستخدمين لتلك الوجهات سيخفف عبئا كبيراً عن مبنى T1 حيث بلغ عدد الركاب 363.696 الى تلك الوجهات ألف راكب وذلك في الفترة الممتدة من 1 يناير 2018 وحتى 30 سبتمبر 2018.

وبحسب بيانات حصلت عليها «النهار» فقد وصلت عدد الرحلات المغادرة الى بانكوك في تلك الفترة المذكورة الى 293 رحلة مغادرة بواقع 60.856 ألف راكب مقابل 294 رحلة قادمة باجمالي 63.412 ألف راكب، فيما بلغت 272 رحلة مغادرة الى مانيلا باجمالي 68.328 ألف راكب، مقابل 273 رحلة قادمة باجمالي 66.035 ألف راكب.

أما اسلام أباد، فقد وصلت عدد الرحلات القادمة والمغادرة 152 رحلة، باجمالي 18659 ألف مغادر و18338 ألف قادم.

