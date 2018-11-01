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مال وأعمال

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99 مليون دينار ارتفاعاً في صافي أرباح «المركزي»


حقق بنك الكويت المركزي ارتفاعاً في اجمالي ايراداته بواقع 86.9 مليون دينار بزيادة قدرها 125 في المئة بالغاً 156.5 مليون دينار مقارنة بما هو مقدر في الميزانية البالغ 59.5 مليون دينار. وانعكست زيادة الايرادات على مستوى الأرباح التي بلغت 112.8 مليون دينار مقابل 13.8 مليوناً مقدرة في الميزانية بزيادة قدرها 98.9 مليون دينار وبارتفاع قدره 716.4 في المئة.
وأشار التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة عن عدة ملاحظات أهمها: استمرار مراعاة الدقة في اعداد تقدير بنود الميزانية وانخفاض المبالغ المنصرفة على المشاريع الانشائية وكثرة الشواغر الاشرافية في الهيكل التنظيمي.


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