مال وأعمال

قال تقرير حكومي إن اجمالي مبيعات شركة البترول الوطنية من المنتجات البترولية المختلفة بالسوق المحلي بلغ ما كميته 2.7 مليار لتر، بانخفاض قدره 341.7 مليون لتر، بنسبة 12.4% و13.4%، مقارنة باجمالي مبيعات شركتي القطاع الخاص وذلك لجميع المنتجات البترولية، «فيما عدا منتج الكيروسين» ووصلت نسبة الانخفاض لبعض المنتجات الى 47.1% و50.2%، مقارنة بمثلها بشركتي التسويق الخاصتين. وافادت الشركة بأنه حسب البيانات الواردة في التقرير، فان الأرقام تخص السنة المالية 2016/2017 والسنة المالية 2017/2018 معاً، وتفيد الشركة بأن نسبة الحصة السوقية في تزايد، مقارنة بالسنوات السابقة بعد افتتاح جميع المحطات التي تم اعادة بنائها واضافة الخدمات الرديفة فيها، وأن الشركة تسعى لزيادة حصتها السوقية من خلال انشاء محطات جديدة والتوسع في تقديم خدمات جديدة تهدف الى الوصول الى أكبر عدد ممكن من الزبائن.

