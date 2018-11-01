مال وأعمال

قالت شركة صناعة الكيماويات البترولية إن بيع مصانع الأسمدة لا يلزم موافقة المجلس الأعلى للبترول، باعتباره الجمعية العامة غير العادية للشركة كون بيع أصول مصانع الأسمدة ليس بيعاً لكل المشروع، الذي قامت به الشركة وذلك حسب كتاب الرئيس التنفيذي بالانابة لمؤسسة البترول المؤرخ في 8/3/2017.

وأضافت في ردها على ديوان المحاسبة الى أنها حددت شهر يوليو الماضي لتوقيع عقد البيع بعد أخذ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.

واشار التقرير الى أن مراجعة اجراءات اغلاق مصانع الأسمدة التابعة للشركة والتي بلغ اجمالي أرباحها خلال السنة المالية 2017/2018 ما قيمته 10 ملايين دينار، الى عدم التزام الشركة بخطة البيع للمصانع، حيث تم عرض رغبة الشركة في بيع المصانع ونشر الدعوة للشركات بالجريدة الرسمية، حيث كان من المخطط الانتهاء من تقييم العروض المتقدمة للشراء في 12/11/2017، وتوقيع العقود في منتصف يناير 2018.