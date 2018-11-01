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مال وأعمال

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البورصة تباينت عند الإغلاق


أنهت مؤشرات البورصة على تباين، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.08% و0.18% على الترتيب، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيس 0.11%.
وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً بصدارة السلع الاستهلاكية بنحو 0.53%، فيما تراجعت مؤشرات قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.96% للأول، و0.05% للثاني.
وجاء سهم «سنام» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.84%، فيما تصدر سهم «كفيك» القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.53%.
وارتفعت سيولة البورصة 22.1% الى 15.72 مليون دينار مقابل 12.88 مليون دينار بالأمس، كما زادت أحجام التداول 15% الى 79.74 مليون سهم مقابل 69.35 مليون سهم.
وتصدر «أهلي متحد - البحرين» نشاط التداول بالبورصة على جميع المستويات، وذلك بكميات بلغت 12.23 مليون سهم بقيمة 2.53 مليون دينار، مُرتفعاً بنحو 0.5%..


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