مال وأعمال

ارتفع سهم شركة التجارية العقارية في البورصة، ليصل لأعلى مستوياته خلال 7 أشهر وسط نشاط ملحوظ بحركة التداولات على السهم. وسجل السهم ارتفاعاً نسبته 3.7%، حيث صعد الى مستوى 84 فلساً، رابحاً 3 فلوس مقارنة باقفاله السابق. واسهم صعود «التجارية» في ارتفاع قطاع العقارات، المُدرج به السهم، حيث سجل مؤشر القطاع نمواً في تلك الأثناء بنحو 0.1%، ليحتل المرتبة الرابعة بين أعلى ارتفاعات قطاعات السوق. واحتل السهم المرتبة الثالثة بين أنشط تداولات بالبورصة، على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته خلال الفترة 4.78 ملايين سهم بتنفيذ 85 صفقة حققت سيولة اقتربت من 400 ألف دينار. وتزايدت طلبات الشراء الكلية على السهم خلال تعاملات أمس ليصل حجمها في تلك اللحظات لنحو 3.7 ملايين سهم، فيما بلغ حجم عروض البيع الكلية حوالي 1.22 مليون سهم.