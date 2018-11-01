مال وأعمال

ضمن برنامجه المتميز لنشر الثقافة المصرفية والمالية، استضاف «KIB أخيراً طالبات ثانوية النهضة للبنات، في زيارة ميدانية للمبنى الرئيس للبنك، وذلك ضمن برنامجه الاجتماعي الذي يتضمن التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع. وأتاحت هذه الزيارة للطالبات فرصة التعرف عن قرب على طبيعة العمل المصرفي، حيث قدم رئيس فريق وحدة الاتصال المؤسسي، فهد السرحان، محاضرة تثقيفية حول قيمة الادخار ومهارات التوفير، كما تعرفت الطالبات على مهام عمل موظفي الفرع الرئيس للبنك، من خلال جولة تعرفية في الفرع.

وبهذه المناسبة، صرح السرحان «بأن KIB يسعى باستمرار إلى ابتكار المبادرات المتنوعة والمتميزة التي تسعى إلى التواصل مع شريحة الشباب في مجتمعنا، بهدف نشر الوعي المالي والثقافة المصرفية بين شريحة الشباب. مشيراً إلى سعي KIB أيضاً من خلال هذه المبادرة تحديداً إلى تقديم تجربة تثقيفية عملية تسهم في تنمية معرفة الطالبات المصرفية، وتعزز من إمكاناتهن وتشجعهن على التخطيط لاختيار القطاع المصرفي لمسيرة حياتهم العملية والمهنية مستقبلا»ً.

يذكر أن برنامج KIB لنشر الثقافة المالية يعتبر الأول من نوعه في الكويت، حيث يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الاقتصادي عبر جميع شرائح المجتمع، علماً بأن البرنامج يركز بشكل خاص على شريحة الشباب ويسعى إلى تشجيع الأطفال والشباب على التعرف على مفهوم المال، الادخار والإدارة المالية السليمة. وفي هذا الإطار، فإن KIB يقوم على مدار العام بتنظيم الزيارات الميدانية للمدارس في جميع أرجاء الكويت، كما يقوم بالعمل على بناء جيلاً واعداً أكثر إدراكاً ووعياً من الناحية المالية والاقتصادية.

