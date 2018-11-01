مال وأعمال

أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي عن رعايتها لمؤتمر أيوفي البنك الدولي السنوي الثالث عشر تحت عنوان: «دور توحيد المعايير في مستقبل المالية الإسلامية» الذي عُقد في مملكة البحرين.

واشتملت قائمة المشاركين على عدد من أصحاب الفضيلة، وعلماء الشريعة، وممثلي المصارف المركزية، والسلطات الرقابية، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية، وممثلين عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية، وشركات المحاسبة والتدقيق، والمكاتب القانونية، والجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الإعلامية.

وتأتي مشاركة «بيتك» في مؤتمر أيوفي السنوي ضمن إطار استراتيجية البنك المعنية بالارتقاء بالصيرفة الإسلامية من حيث توحيد المعايير بأقصى درجة ممكنة وكذلك الصيرفة الرقمية وتطبيق التحول الرقمي بقطاع الصيرفة الإسلامية.

ويحرص «بيتك» على رعاية هذا الحدث المرموق وتحقيق أهدافه للإرتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية.

وقد شارك وفد مجموعة «بيتك»، في جلسات حوارية منها جلسة بعنوان نشوء البنوك الرقمية الفرص والتحديات والتي تم خلالها مناقشة أثر الصيرفة الرقمية على الصناعة المالية الإسلامية من حيث الإجراءات الرقابية ونموذج الأعمال والموارد البشرية والكفاءة التشغيلية، ومدى استعداد الصناعة المالية الدولية لمواجهة التحول الرقمي، والتكييف الشرعي لتطبيق الصيرفة الرقمية. بالإضافة الى تسليط الضوء على الرابط بين المعايير والتحولات الرقمية، والفرص التي تقدمها المالية الإسلامية للصيرفة الرقمية، واستعراض أهم التصورات والدروس العملية المستفادة في مجال الصيرفة الرقمية. ومن هذا المنطلق دشن «بيتك-البحرين» المنتج الجديد «جزيل» والذي يُعد أول منصة رقمية من نوعها لفتح الحسابات المصرفية وإجراء المعاملات المصرفية في أيّ زمان ومكان.

