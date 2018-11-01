مال وأعمال

أكد رئيس مجلس الإدارة بنك وربة عبدالوهاب الحوطي إن زيادة رأس المال تشكل سندا أساسيا في توسيع عمليات بنك وربة ونموها وزيادة قدرته على التمويل وذلك بالاستناد الى استراتيجيته التي ترتكز في بنودها الأساسية على دعم قطاع الشركات والأعمال.

وقال الحوطي في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت امس أن بنك وربة سوف يكون على مقدرة من توسيع مشاركاته في عمليات تمويلية في السوق الكويتي، الإقليمية والعالمية أيضا لاسيما وأن مشاركته في عدد من صفقات التمويل الناجحة في السنوات الماضية، قد ساهمت الى حد كبير في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء بأدائه. كما سوف يستطيع البنك توسيع محفظته للاستثمار العقاري عبر عدد من الاستحواذات العقارية في أسواق جديدة استراتيجية في أوروبا والعالم، علما أن تجربته الناجحة في هذا القطاع في كل من أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية جعلت منه الخيار الأول للمستثمر العالمي لجهة العوائد المجدية والثابتة التي يؤمنها.

وكانت الجمعية العامة غير العادية قد وافقت على زيادة رأسمال البنك المصرح به بنسبة 50 في المئة وذلك بإصدار أسهم جديدة تطرح للاكتتاب الخاص للمساهمين المسجلين بتاريخ الإصدار وعلى أن تكون علاوة الإصدار لكل سهم 80 فلساً تضاف للقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس.

وأضاف شاهين الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة بأن وكالة موديز العالمية للتصنيف الإئتماني أشارت في تصريحها أن الإصدار لزيادة رأس المال سوف يعزز نسبة حقوق المساهمين في رأس المال (الشريحة 1) (CET1) لدى بنك وربة كما في نهاية ديسمبر 2017 مما سوف يوفر رأس المال الإضافي مجالاً لاستهلاك رأس المال في المستقبل في ظل النمو السريع للموجودات. كما ذكر التقرير إن إجمالي نسبة رأس المال الأساسي (الشريحة 1)، والتي تتضمن صكوك رأس المال الإضافي (الشريحة 1) (AT1) بقيمة 250 مليون دولار التي تم إصدارها في شهر مارس 2017، سوف يرتفع إلى 32.2 في المئة على أساس تقديري كما في نهاية ديسمبر 2017 وذلك من نسبة فعلية قدرها 21.3 في المئة. كما أن وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف قد ذكرت ايضا في تقريرها الدوري إلى أن زيادة رأسمال بنك وربة من 100 مليون دينار كويتي الى 150 مليون دينار سوف تعزز من نسبة كفاية رأس المال مشيرة الى أن البنك لديه القدرة على زيادة راس ماله نسبة الى ملاءة مساهميه الأساسيين. وقد ذكر التقرير أيضا أن الأهداف الاستراتيجية للبنك قد أثبتت أنها متسقة ومستدامة تتمحور حول قيادة نمو البنك.

وختم الغانم مؤكدا على أن زيادة رأس المال عامل مساعد لضخ استثمارات إضافية في تطوير بنية البنك الرقمية وبالتالي تقديم خدمات مصرفية رقمية عالية الجودة وأيضا للتوسع الجغرافي عبر انشاء وافتتاح أفرع جديدة عبر أرجاء دولة الكويت.

