مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر أكتوبر، حيث فاز القاصر حمد حماد الشبيب بمبلغ 125 ألف دينار وقد تم الإعلان عن اسم الفائز عبر إذاعة نبض الكويت FM 88.8 وبحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب ممثلي بنك الكويت الوطني.

ويدخل عملاء الجوهرة تلقائياً في السحب على جوائز بقيمة 5,000 دينار أسبوعياً و125 ألف دينار شهرياً والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنوياً، حيث أن كل 50 ديناراً يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة للفوز. علماً بأن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 400 دينار والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به في الحساب هو 500,000 دينار وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فان فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50 دينار في الحساب.

وتعقيباً على السحب الشهري أعلنت فوز الطخيم من الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلة: «يسرنا الاعلان عن اسم الفائز في سحب الجوهرة الشهري، حيث اننا نكافئ عملاء حساب الجوهرة من خلال السحوبات الأسبوعية، الشهرية والربع سنوية. ويوفر حساب الجوهرة فرصة مميزة للعملاء للادخار والربح في الوقت ذاته، علماً ان عملية فتح الحساب سهلة جداً وذلك من خلال زيارة أقرب فرع لبنك الكويت الوطني أو من خلال خدمتي الوطني عبر الانترنت والموبايل. علماً أن على العميل إيداع مبلغ 400 دينار في حساب الجوهرة، حيث ان كل 50 ديناراً تمنحه فرصة واحدة لدخول السحب، وفرص الفوز تتضاعف عند المحافظة على الحساب من دون سحب أو تحويل».

