مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن تعيين د. وليد الحساوي مديراً عاماً لخدمات تكنولوجيا المعلومات، ويتمتع د. وليد الحساوي بخبرة كبيرة تتجاوز 25 عاماً، يرتكز جزء كبير منها في العمل مع الشركات المصرفية وشركات التقنية المالية.

قبل انضمامه إلى بنك الخليج، شغل الدكتور الحساوي منصب المدير العام لمجموعة تقنية المعلومات في بنك بوبيان، خلال تلك الفترة، وشملت مسؤوليات د. الحساوي إطلاق خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، والسحب النقدي الإلكتروني بدون بطاقة ، والبنية الأساسية الموجهة نحو الخدمات الالكترونية للأفراد والشركات، وتنمية القدرات الذاتية للبنك لإضافة خدمات جديدة في فترة قصيرة. كما تشمل أبرز إنجازاته أيضاً تصميم وتطوير وإطلاق شركته الناشئة الخاصة، إلبوك للدفع عبر الهاتف المحمول.

ومن جانبه، قال طوني ضاهر الرئيس التنفيذي لبنك الخليج: «يشكل انضمام الدكتور وليد الحساوي إلى بنك الخليج إضافة قوية لعائلة البنك، ونتطلع إلى الترحيب به كمدير عام لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من خبراته ودرايته الفنية لتعزيز نمو أعمالنا وقدراتنا».

وفي وقت سابق، كان الدكتور الحساوي أيضاً مسؤولاً عن قطاع تكنولوجيا المعلومات في بيت التمويل الكويتي، حيث لعب دوراً محورياً في إنشاء مرافق الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بالمؤسسة، فضلاً عن الاشراف على استبدال النظام البنكي الأساسي.

يحمل الدكتور الحساوي درجة الدكتوراه في هندسة الحاسبات من جامعة لفبرا، ليستر، المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ماجستير العلوم في هندسة الحاسبات من جامعة ليهاي، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأميركية. كما يحمل شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة وورسيستر بوليتكنيك، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأميركية.

