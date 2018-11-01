مال وأعمال

احتفل بنك برقان أخيراً بتخريج دفعة جديدة متكونه من 20 متدرباً من برنامج بنك برقان لحديثي التخرج. تحت إشراف قسم التعلم والتطوير، حيث يحرص القسم على رفع مستوى تميز وأداء المصرفيين المستقبليين في البنك عبر تزويد دفعة جديدة من الخريجين الكويتيين الشباب بالتدريب الشامل والإعداد المهني الذي يشكل باكورة انطلاقتهم المهنية في القطاع المصرفي.

ومن جانبها قالت مدير أول قسم التعلم والتطوير التابعة لإدارة الموارد البشرية في بنك برقان، غادة القاضي: «بصفتنا مؤسسة مالية محلية وإقليمية رائدة، فإننا نفخر بغرس ثقافة التميز والابتكار التي ننقلها إلى الجيل الجديد بهدف النهوض بأعمالنا بطريقة مستدامة ومسؤولة اجتماعياً. حيث ان يشكل البرنامج البوابة الرئيسة التي تعمل على صقل قدرات وخبرات الموظفين الجدد في القطاع المصرفي. كما أن بنك برقان يعتمد دائما على خطة الاستثمار طويلة الأمد لإعداد جيل مصرفي ذي خبرات عالية وقدرات تشغلية متطورة».

