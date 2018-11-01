مال وأعمال

أعلنت شركة «مزايا القابضة» أنها حققت أرباحا في الربع الثالث من عام 2018 بلغت 1?9 مليون دينار (نحو 6?2 ملايين دولار) بالمقارنة مع 2?7 مليون دينار (نحو 8?9 ملايين دولار) بنسبة تراجع بلغت 28?9 في المئة.وأضافت في افصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت انها حققت أرباحا في فترة الاشهر التسعة من عام 2018 بلغت 4?8 ملايين دينار (نحو 15?8 مليون دولار) بالمقارنة مع 6?8 ملايين دينار (نحو 22?44 مليون دولار) بنسبة تراجع 29?8 في المئة. وعزت (مزايا) التراجع في الأرباح الى الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي الى تسليم عدد أكبر من الوحدات العقارية المباعة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام السابق مقارنة بالفترة الحالية. وتأسست شركة (المزايا القابضة) في عام 1998 وأدرجت في (بورصة الكويت) في عام 2005 ويبلغ رأسمالها المصرح به 68?8 مليون دينار (نحو 227?04 مليون دولار). وتكمن بعض أغراض الشركة في تملك أسهم شركات مساهمة وتملك أسهم أو حصص في أخرى ذات مسؤولية محدودة أو الاشتراك في تأسيسها وإقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20 في المئة على الأقل.

