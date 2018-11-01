مال وأعمال

شاركت شركة البترول الوطنية الكويتية في مؤتمر ومعرض الاتحاد الخليجي للتكرير الأول، الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر الحالي، برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتحت شعار «نحو تكرير تنافسي من خلال الابتكار والتعاون والتكنولوجيا».

وجاءت مشاركة «البترول الوطنية» في هذا الحدث العالمي الهام، الذي حضره وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة الرئيس التنفيذي محمد غازي المطيري، الذي يترأس الاتحاد، وضم في عضويته عددا من مسؤولي الشركة والمهندسين والمهندسات من مختلف دوائرها وأقسامها، الذين شاركوا بفاعلية من خلال تقديم مجموعة من أوراق العمل المتخصصة، التي أبرزت مشاريع الشركة الكبرى، كمشروع الوقود البيئي، ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، كما شاركوا في مختلف الجلسات الحوارية.

وافتتح وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة فعاليات المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين، وبحضور لافت لوفود من كبرى شركات النفط الخليجية وشركات أميركية أوروبية وآسيوية، فيما بلغ عدد المشاركين قرابة 5000 مشارك من مختلف دول العالم.

وأكد الوزير في كلمة افتتاحية أن منطقة الخليج تتمتع بأهمية كبيرة في عالم الاقتصاد النفطي، فهي تمثل أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، كما أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نموا عالميا متسارعا لتكون مركزا مهما للتكرير، وذلك لما تشهده هذه المنطقة من بناء معظم المصافي العالمية الجديدة والتي تمركزت في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، منوها إلى أنه من المتوقع أن تشهد قدرة البتروكيماويات في الشرق الأوسط ارتفاعا ملحوظا، ناهيك عن ازدياد الفرص الاستثمارية في السوق النفطي في منطقة الشرق الأوسط التي ستشهد زيادة مستقبلية في الإنتاج.

بدوره، أشار وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي إلى أن رؤية الاتحاد الخليجي للتكرير تتمثل في توسيع نطاق هذا الحدث العالمي المُهم ليشمل جميع المهتمين بصناعة التكرير والصناعات التابعة لها ومعالجة الفرص الاستراتيجية التي تواجهها هذه الصناعة في الشرق الأوسط وتحديدًا في دول الخليج.

من جانب آخر شاركت «البترول الوطنية» في المعرض المصاحب للمؤتمر والذي افتتحه نائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وقام ومعه وزيرا النفط، الكويتي بخيت الرشيدي، والبحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بجولة في أجنحته بمرافقة عدد من المسؤولين النفطيين وكبار الحضور. وقد رحب الرئيس التنفيذي للشركة محمد غازي المطيري بهم في جناح الشركة، الذي احتوى على مطبوعات الشركة وإصداراتها، فيما قام موظفوها بتقديم شرح لزوار المعرض حول دورها ومهامها والمشاريع التي تنفذها.

