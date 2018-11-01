مال وأعمال

حصلت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت لعام 2018» للمرة السابعة خلال ثماني سنوات من مجلة جلوبال فاينانس، وهي مجلة مختصة بالتمويل والاستثمار.

وقامت مجلة جلوبال فاينانس باختيار «المركز» «كأفضل بنك استثماري في الكويت لعام 2018» بناءً على عدد من المعايير التي وضعها محررو المجلة وخبراء الخدمات المالية والتمويلية والتي تشمل حصة السوق، وعدد وحجم الصفقات، والخدمات والاستشارات المقدمة، وشبكة التوزيع، والجهود المبذولة لمواجهة ظروف السوق، والابتكار، والتسعير، والسمعة في السوق.

وبهذه المناسبة، صرح علي حسن خليل، رئيس العمليات في «المركز»، قائلا: «يؤكد اختيار جلوبال فاينانس «للمركز» كأفضل بنك استثماري في الكويت لعام 2018، على ثقتها في جودة الخدمات المصرفية الاستثمارية التي يقدمها «المركز»، وخاصة في مجال تقديم خدمات استشارية ذات قيمة مضافة فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة هيكلة رأس المال وبيع الأصول، بالإضافة إلى إصدارات الأسهم والسندات، واستشارات الإدراج، وغيرها من الخدمات الاستشارية».

وأضاف خليل: «وتأتي هذه الجائزة كنتيجة لإتمام «المركز» لعدة صفقات ناجحة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال العام الماضي. وتعكس الجهود الدؤوبة، والعمل المستمر، والفهم المتعمق لاحتياجات عملائنا ومتطلباتهم الاستثمارية، حيث نؤمن أن لكل عميل متطلبات فريدة، لذا نقوم باتباع الأسلوب الاستشاري لإيجاد الحلول المبتكرة المناسبة له، بالإضافة إلى حرص فريق عمل «المركز» على تلبية هذه الاحتياجات عن طريق الخبرة المتخصصة والمرونة في التأقلم مع متغيرات السوق من أجل تحقيق أفضل قيمة لاستثماراتهم».

