مال وأعمال

أعلنت شركة الوطني لإدارة الثروات المملوكة لمجموعة بنك الكويت الوطني تعيين مساعد السديري رئيساً تنفيذياً للشركة التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها.

ومن جانبه عبر رئيس مجلس ادارة شركة الوطني لإدارة الثروات طارق بن مطلق المطلق عن سعادته بتعيين السديري في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، مضيفاً أن السديري انضم إلى الشركة في إبريل 2018، حيث أسهم في تحقيق العديد من الانجازات ، ولعب دوراً مهماً في إطلاق عمليات الشركة بالمملكة.

وأضاف المطلق أن الشركة تتطلع بكل ثقة للاستفادة من الخبرات الطويلة التي يتمتع بها السديري في قطاع الاستثمار والخدمات المصرفية».

من جهته، صرح مساعد السديري قائلاً «أتشرف بتعييني في منصب الرئيس التنفيذي في شركة الوطني لإدارة الثروات،حيث نستهل مسيرتنا ملتزمين بالاستفادة من الإمكانات والقدرات المهنية والمالية الفريدة لفريقنا المتخصص لتزويد عملائنا بطيفٍ واسعٍ من الخدمات المتميزة والفرص المهمة».

وعبر السديري في الوقت ذاته عن تطلعه بمواصلة العمل واستكمال مسيرة الشركة لبلوغ أهدافها نحو مستقبل واعد في السنوات المقبلة.

وأضاف قائلاً «ننظر إلى المملكة باعتبارها سوقاً واعداً للنمو والازدهار، وعنصراً رئيساً في خطتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة لتلبية احتياجات عملائها من المستثمرين والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية على مستوى المملكة».

ويحمل مساعد السديري درجة البكالوريوس علوم في المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير إدارة الأعمال من كلية مانشستر للأعمال. بدأ السديري حياته المهنية في البنك السعودي البريطاني ساب في قسم الخدمات المصرفية للشركات. وتقلد العديد من المناصب منها ترأسه للخدمات المصرفية الاستثمارية في «عوده كابيتال» بعد أن قاد فريقًا في إدارة الثروات. كما شغل السديري العديد من المناصب منها مديراً في بنك انفستكورب ومسؤولاً عن إدارة العلاقات الرئيسية.

