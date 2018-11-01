مال وأعمال

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح امس - نائب رئيس وكالة الاستثمار والتجارة البولندية كريستوف سنغر والوفد الاقتصادي المرافق له، وقد ترأس الجانب الكويتي عماد الزيد مساعد المدير العام للشؤون التجارية.

ويأتي هذا اللقاء بهدف مناقشة سبل توطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث رحب الزيد بالضيف الكريم والوفد المرافق مشيراً إلى عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تجمع البلدين الصديقين، ومؤكداً على الأثر الإيجابي المباشر لهذه الزيارة على زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين الكويت وبولندا، ثم تطرق إلى العلاقات التجارية المشتركة موضحاً أنها ليست على المستوى المأمول الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود على المستويين الحكومي والخاص، مضيفاً أن قطاع الأعمال الكويتي يتطلع إلى التعرف على القوانين التجارية والاستثمارية والامتيازات التي تقدم للمستثمرين الأجانب وكذلك التعرف على القطاعات الحيوية التي تتميز بها بولندا.

ومن جانبه أعرب سنغر عن سعادته بزيارة الغرفة وعبر عن ارتياحه للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، مبيّناً أهمية إقامة الشراكات الاستثمارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين وفتح آفاق اقتصادية جديدة من خلال الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في بولندا وكذلك البحث عن شركاء جدد في الكويت. مشيراً إلى وكالة الاستثمار والتجارة هي هيئة حكومية تتبع بشكل مباشر رئيس الوزراء البولندي ولديها 60 مكتباً حول العالم، معرباً عن سعادته بقرب افتتاح مكتب الكويت قريباً.

كما أشار سنغر إلى أن الاقتصاد البولندي يعد الأكبر في وسط أوروبا، ويشكل القطاع الصناعي ما نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تشير الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 200 مليار دولار العام الماضي.

بعد ذلك قام الجانب البولندي بتقديم عروض حول الاقتصاد والمميزات التي تمنحها بولندا للمستثمرين، والقطاعات والمشروعات المتاحة للقطاع الخاص الكويتي، ومن أهم تلك القطاعات حفر ابار مياه، نفط وغاز، بنوك، أعمال بناء، استثمار.

