مال وأعمال

شاركت شركة «رساميل للاستثمار» في النسخة الخامسة من معرض MIPIM العقاري 2018 - المملكة المتحدة ممثله في محمد الثاقب نائب رئيس إدارة الاستثمارات البديلة حيث سيطرت قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتغييرات الناجمة في القطاع العقاري في المملكة المتحدة ودور التكنولوجيا الحديثة على أنماط التسوق على مجريات. ويعتبر MIPIM من أهم المعارض العقارية في بريطانيا حيث ينجح دائماً في جذب مجموعة واسعة من كبار المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري البريطاني، كما يشهد مشاركة كثيفة من أهم الشركات العقارية العالمية التي تعمل على عرض وتسويق مشاريعها للشركات والمستثمرين والزائرين.

وقال نائب رئيس إدارة الاستثمارات البديلة في شركة رساميل للاستثمار محمد الثاقب إن «المعرض شهد مناقشة سلسلة من القضايا المهمة والمثيرة للاهتمام والفرص المتاحة للمستثمرين والمطورين والمعوقات التي تواجه قطاع الإسكان في بريطانيا وسبل إيجاد الحلول لهذه المشاكل، وتطوير البنية التحتية في المملكة المتحدة، والقيود المفروضة على القطاع العقاري البريطاني كالرسوم والضرائب مشيراً إلى أن مسؤولين حكوميين تحدثوا في مداخلاتهم عن استراتيجية الحكومة الجديدة في المجال العقاري.

وأشار إلى أن بريطانيا ما تزال الوجهة المفضلة للمستثمرين في القطاع العقاري وذلك لعدة أسباب أهمها الخدمات اللوجستية والتدفقات النقدية التي شهدت ارتفاعا هائلاً وانخفاض الجنيه الإسترليني عن مستوياته المعتادة ومتانة السوق العقاري وتوافر الفرص العقارية الجذابة حيث بلغ اجمالي الاستثمارات العقارية في المملكة المتحدة خلال عام 2017 حوالي 65 مليار جنية إسترليني مما يؤكد على ان بريطانيا لاتزال الوجهة الأمثل للمستثمرين في القطاع العقاري ومما لا شك فيه أن ارتفاع معدلات التضخم والزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة سيكون لهما أثر مباشر على نمو الإيجار. أما أسباب التضخم فإنها قصيرة الأجل وغير واضحة ومدفوعة بشكل كبير في الوقت الحالي من السلع الأساسية.

وأضاف الثاقب «كان من المثير للاهتمام على صعيد قضية الإسكان التركيز الكبير على الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص التي تتجاوز مجرد العمل على تلبية احتياجات الإسكان لتصل إلى تطوير الأماكن التي تخدم المجتمعات في المستقبل. كما ركز جزء كبير من النقاش حول قطاع المباني المخصصة للإيجار الذي بدأ باكتساب زخم كبير باعتباره أحد فئات الأصول المؤسسية المقبولة.

