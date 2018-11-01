مال وأعمال

أعلنت شركة طيران الجزيرة، عن زيادة عدد الرحلات التي تشغّلها بين الكويت والدوحة إلى ثلاث رحلات ذهاباً وإياباً يومياً.

وأضافت طيران الجزيرة الرحلة رقم J9115 التي تغادر من الكويت في تمام الساعة 7:30 صباحاً لتصل إلى الدوحة في الساعة 8:50 صباحاً، في حين أن رحلة العودة رقم J9116 تغادر الدوحة في تمام الساعة 9:50 صباحاً وتصل الكويت في الساعة 11:10 صباحاً.

وتوفر هذه الرحلة الجديدة رحلات متابعة بمواقيت مناسبة للمسافرين على متن طيران الجزيرة وعبر الكويت، وذلك من الدوحة إلى البحرين ودبي وكوشين وجدة والرياض، وكذلك إلى الدوحة من القاهرة ومومباي ولاهور وحيدر آباد والإسكندرية. وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «يسعدنا أن نبدأ بخدمة عملائنا بمواقيت جديدة تناسب احتياجاتهم سواء كانوا مسافرين إلى قطر للعمل أو للسياحة. يمكن لعملائنا الآن الاستفادة من رحلة المغادرة من الكويت في وقت مبكر خلال وقت الإفطار، والعودة في اليوم ذاته على متن رحلاتنا المجدولة بعد الظهر». وتخدم شركة طيران الجزيرة 26 وجهة من الأكثر طلباً للأعمال والعطلات في الشرق الأوسط والهند وأوروبا ومنها دبي، البحرين، بيروت، الإسكندرية، عمّان، اسطنبول، شرم الشيخ، أسيوط، الأقصر، مشهد، سوهاج، جدّة، الرياض، المدينة المنورة، القاهرة، النجف، الطائف، الدوحة، كوتشي، مومباي، حيدر آباد، أحمد آباد، لاهور، باكو وتبليسي.

