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تونس - «كونا»: أكد كبير المفاوضين والمسؤول عن الاتفاقيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية يان ماكندريك ان بلاده ستبرم اتفاقيات اقتصادية مع الدول الافريقية ومن بينها تونس تتضمن تسهيلات لدخول اسواق بريطانيا. جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به ماكندريك في اعقاب محادثات اجراها مع كاتب الدولة التونسي للتجارة الخارجية هشام بن أحمد ركزت على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين تونس وبريطانيا التي تستعد للخروج من الاتحاد الاوروبي. واوضح ان بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق على مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية 2020 بما يهيئ الطريق لخروج بريطانيا عن الاتحاد لأوروبي بسلاسة. وذكر المسؤول البريطاني ان بلاده ستتمكن من إبرام اتفاقات تجارية جديدة خلال الفترة الانتقالية وإن القواعد التجارية الحالية ستسري خلال تلك الفترة مشددا على أن هدف بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي هو تدعيم وتقوية شراكتها مع الدول الإفريقية ومن بينها تونس التي تجمعها علاقات تاريخية قوية مع المملكة لكنها لم تتمظهر بعد بالقوة الكافية في المجال الاقتصادي.

