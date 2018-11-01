مال وأعمال

أشار تقرير الشركة العربية للاستثمار الى ان سوق الكويت سوق محلي جدا، لا يستطيع احد انكار ان السوق مليء بالفرص الجاذبة من قبل ان ينضم لأي مؤشر، ولكن محليته وصعوبة فهم طريقة تداوله وسلوكه يجعل المستثمرين الاجانب يستقصونه نوعا ما من مراكزهم الاستثمارية .

وقال التقرير الذي اعدته - ادارة الأصول في الشركة العربية للاستثمار حول تأثير المؤشرات العالمية على سلوك الأسواق ان سوق الكويت وضع على قائمة مراقبة مؤشر «فوتسي» منذ عام 2008 ولم يرتق الا في عام 2017 بعد اجراء العديد من الاصلاحات والتعديلات التي كانت مجهوداً متكاملاً من هيئة سوق المال والبورصة والمستثمرين. وتساءل التقرير عن ان امام السوق طريق آخر في الترقية لمؤشر مورجان اند ستانلي، فلكم التوقع كيف سيكون تأثير الترقية في حال حدوثها .وهل ستدخل أسواق المنطقة في المستقبل في دائرة ترقية الى مؤشر الأسواق المتقدمة؟ ام ما زال الطريق طويل لهذه الخطوة؟

وذكر التقرير ان الاسواق الخليجية تشهد فترة ذهبية من وقت اعلان الترقية للمؤشر إلى الأنضمام الفعلي، لافتا الى ان أعلى قيمة للمؤشر والتداول تكون نفس شهر الانضمام للمؤشر،كما ان جميع الأسواق بفترة تصحيح قوية بعد الانضمام، ثم تعاود الارتفاع ولكن لا تعود لأعلى قيمة لها حققتها وقت الانضمام، وتصبح الأسواق حساسة جدا للمؤثرات الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية.

وعن هل بورصة الأسهم واجهة لاقتصاد الدولة؟ أم تعبر بشكل ما عن سياستها، ثقافة وسلوكيات شعبها؟مدى انفتاحها وشفافيتها؟ اوضح تقرير العربية للاستثمار انه في السنوات الأخيرة بات موضوع انضمام أسواق المنطقة للمؤشرات العالمية ساخنا،أصبح انضمام السوق لمؤشر عالمي أو ترقيته الى سوق ناشيء هو بمثابة علامة الجودة أو ISO للسوق .أشهر مؤشرين هما البريطاني فوتسي ومورجان اند ستانلي الأميركي، والأخير طبعا اكثر شعبية وحجما في كمية الاستثمارات، حصة السوق في المؤشر هي حجمه وأهميته وجودة الأموال الاجنبية ونوعها التي دخلت السوق . معظم الأسواق التي دخلت المؤشر تصبح حساسة جدا للمؤثرات العالمية فسرعة دخول وخروج المستثمر الاجنبي سريعة جدا، وهنا السؤال ما الأهم سيولة السوق أم استقراره؟ وضوحه وشفافيته ام محليته وثقافة متداولينه تظل الغالبة؟

ماذا حصل في أسواق الإمارات وقطر بعد انضمامهم لفوتسي ومورجان اند ستانلي، ماذا حصل لسلوك السوقين؟ مقارنة بسيطة لما حدث من سيناريو لكل سوق ومن ضمنها سوق الكويت مع اهم الأسهم التي دخلت المؤشر، نزولها، صعودها، وكمية تداولها . رغم اختلاف سلوكيات الأسواق لكن الأرقام ستضع لكم الحقيقة حتى تكون توقعاتكم في اطار المنطق. كل الأرقام هي الى نهاية سبتمبر 2018، استثنينا من الدراسة شهر أكتوبر لتوتر الظروف السياسية.

سوق دبي وأبوظبي

انضمت الأسواق الإماراتية بشقيها دبي وأبوظبي إلى مؤشر فوتسي في سبتمبر 2010، والى مؤشر مورجان آند ستانلي في مايو 2014 بعد أكثر من خمس محاولات وكل مره كان المؤشر يرفض انضمام السوق الى ان نجحو في الترقية في يونيو 2013. ارتفع سوق دبي قبل اعلان ترقية مرجان آند ستانلي 45 في المئة، اما سوق أبوظبي ارتفع 35 في المئة .

ولم يؤثر دخول السوقين في مؤشر فوتسي تأثير فعلي كبير سواء في قيمة التداولات او ارتفاع للمؤشر، ولكن دخول مورغان آند ستانلي سجل فيه السوقين أعلى مستوى تاريخي منذ عام 2009 .

في مؤشر فوتسي، كانت قيمة مؤشر دبي وقت اعلان الترقية اعلى من وقت الانضمام، ولكن كان معدل ارتفاع المؤشر في الفترتين في نفس الشهر (سبتمبر 2010 وسبتمبر 2009) 14 في المئة، وحجم التداول قبل دخول الاجانب الفعلي وقبل الترقية اعلى بكثير حيث كان حجم التداول في سبتمبر 2010 أقل من سبتمبر 2009 بـ 73 في المئة .

في مؤشر مورغان آند ستانلي، سجل سوق دبي ارتفاعاً قياسياً يعادل 120 في المئة منذ اعلان الترقية في يونيو 2013 الى الانضمام الفعلي للمؤشر في مايو 2014، وسجل سوق أبو ظبي 40 في المئة .

ما بعد الانضمام الفعلي لمؤشر مورغان آند ستانلي ، وهنا يظهر سلوك الأسواق وتفاعلها الحقيقي وثقافة متداولينها، تذبذب سوق دبي تذبذب شديد وانخفض 1460 نقطة من قمته ما يعادل 37 في المئة خلال شهر ونصف الشهر من الانضمام،ثم ارتد وكسب الف نقطة من جديد بارتفاع 27 في المئة، وعاد انخفض 1250 نقطة ما يعادل 25 في المئة ليغلق العام كما بدأه تقريبا . ازمة النفط بدأت في النصف الثاني من 2014، وهنا ما نقصده في زيادة حساسية الأسواق للازمات في سرعة دخول وخروج المستثمر الاجنبي وخلقه حالة ذعر جماعي للسوق .

يعتبر سوق ابوظبي من اكثر اسواق الخليج ثباتا واستقراراً، حيث كان معدل تصحيحه وتذبذبه بعد الانضمام للمؤشر بين 12 في المئة إلى 10 في المئة، حتى في ذروة ازمة النفط كان أقل أسواق الخليج انخفاضا، انخفض بنسبة 5 في المئة فقط في عام 2015. هنا أيضا تظهر هوية السوق وتجذرها مهما دخلها أموال اجنبية .

وذكر التقرير انه لا نستطيع أن ننكر مدى تأثير دخول الأسواق في المؤشرات على المدى الطويل، سوق دبي مرتفع بنسبة 20 في المئة منذ اعلان ترقية مورجان أدن ستانلي حتى الآن، و50 في المئة منذ اعلان ترقية مؤشر فوتسي . أما سوق أبوظبي ارتفع 38 في المئة منذ اعلان فوتسي و70 في المئة منذ اعلان مورغان آند ستانلي.

ففي 2018، سيولة السوقين هي اقل بكثير عن ماكانت عليه في ذروة دخول المؤشرات بل هي شحيحة السيولة، رغم زيادة وزن السوق تدريجيا في في المؤشر، هل دخول المستثمر الاجنبي استراتيجي ولديه قناعة في قوة اقتصاد المنطقة؟ ام دخولهم وخروجهم ملحوظ اكثر في الاحداث السلبية والإيجابية البارزة؟

