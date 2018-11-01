مال وأعمال

السوق السعودي يعد من أكبر أسواق الخليج، اكثرها واقعية، شفافية ووضوح، كان ينقصه فقط بعض الليونة للمستثمرين وبمجرد ان حققها، تمت ترقية السوق في مؤشر فوتسي، مورغان آند ستانلي ومؤشر ستانرد أند بورز، ومن المتوقع تدفق أموال اجنبية بقيمة 50 مليار دولار في عام 2019 وحده .

وقامت المملكة بجهود قوية ادت الى سرعة التغيير لدخول المملكة لهذه المؤشرات وتمت على مراحل :

2015 : السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بتملك الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية مباشرة، ارتقع المؤشر 18 في المئة خلال النصف الاول من 2015 . وأضيف على قائمة المراقبة لمؤشر فوتسي .

2017 : السماح للمستثمرين الاجانب المؤهلين المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية (من المعروف ان السوق السعودي من أقوى الأسواق في الاكتتابات العامة)، بالاضافة الى إطلاق سوق موازٍ للأسهم.

2018 : وافقت هيئة سوق المال بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك نسبة تصل إلى 49 في المئة من أسهم أي من الشركات المدرجة وخفضت متطلبات الأصول التي يمتلكها الأجانب المؤهلين من مليار دولار الى 500 دولار أميركي )، وفي نفس العام تمت ترقية السوق في مؤشر فوتسي ومورغان آند ستانلي، ارتفع المؤشر خلال النصف الأول من عام 2018، 18 في المئة، وسجل السوق تدفقات اجنبية قياسية بقيمة 3.5 مليارات دولار . الغريب أن السوق السعودي يمر الآن بفترة تصحيح قوية ويخالف سلوك الأسواق ألخليجية بعد ترقيتها، حيث أن الأسواق تستمر في الصعود من ترقيتها حتى الانضمام ثم تمر في التصحيح . انخفض السوق من 8500 نقطة في يوليو الى 7400 نقطة في سبتمبر ما يعادل انخفاض المؤشر 13 في المئة تقريبا .رغم ان ظروف السوق السعودي تساعد على الإرتفاع أكثر من ظروف الأسواق آنذاك، ترقية ثلاث مؤشرات من نفس العام وارتفاع أسعار النفط الا أنه منخفض بنسبة 4 في المئة في الربع الثالث من 2018 مقابل ارتفاع دبي في نفس الظروف آنذاك 24 في المئة، أبوظبي 8 في المئة، قطر 4 في المئة . هل دخول المستثمرين الاجانب استبق دخول المؤشر؟ ام مجرد تصحيح بسيط وبعدها سيعاود الارتفاع؟ هل سيكون له نصيب الارتفاع ما يعادل أشقاءه؟ اذا حسبنا المتوسط بينهم ممكن أن يكون معدل ارتفاع السوق بين 40 -70 في المئة، هل هذا معناه ان نرى المؤشر السعودي بين 14,000 و11,000 نقطة وهي مستويات عام 2005؟ أم مبالغ فيه جدا؟ وهل فترة التصحيح تعتبر صحية جدا لاكمال موجة الارتفاع بشكل صحي ومنطقي؟

