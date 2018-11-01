مال وأعمال

يعد سوق قطر من أعلى الأسواق قيمة كمؤشر، حيث تعد أسعار شركاته المدرجة مرتفعة نسبيا مع سيولة لا بأس بها تسمح للقيود السعرية في الحركة السريعة.

وقد تمت ترقية سوق قطر فعليا مع أسواق الإمارات في نفس المراجعه السنوية لمؤشر مورغان آند ستانلي في يونيو 2013، تم تحديد وزن 58 في المئة، لأسواق الامارات و47 في المئة، لسوق قطر، هي نسبة متقاربة نوعا ما رغم أن حجم سوق قطر يعادل حجم سوق أبوظبي وحده.

وارتفع المؤشر 12 في المئة منذ بداية عام 2013 حتى إعلان الترقية، ثم ارتفع 46 في المئة بين اعلان الترقية والانضمام الفعلي، واصل ارتفاعاته حتى حقق أعلى قمة تاريخية له منذ عام 2009 عند 14350 نقطه في سبمتبر 2014 محققا ارتفاع 53 في المئة منذ قرار الترقية ، ولم يختلف سوق قطر في السلوك كثيرا عن الأسواق الاماراتية في انضمامه للمؤشرات، ولكن كان نوعا ما منطقي أكثر. بعد الأنضمام صحح السوق بنسبة 16 في المئة ثم ارتد ارتداد قوي حتى سبمتبر بنسبة 25 في المئة، بعدها عاود النزول مرة أخرى مغلقا عام 2014 باللون ألاخضر بنسبة 18.4 في المئة .

وقد عادت قيمة المؤشر كما كان قبل الترقية، ولكن لا يمكن الحكم اكثر على وضع سوق قطر لانه حساس نوعا ما للوضع السياسي الراهن وجاء انضمام سوق قطر الى مؤشر فوتسي في سبتمبر 2015، وفعليا كان دخول الأجانب في سبتمبر 2016 . بين الفترتين انخفض المؤشر 9 في المئة لانها لازمت فترة ازمة انخفاض أسعار النفط، ولكن في الفترة بين مايو وأغسسطس 2016 أرتفع المؤشر 15 في المئة، وعاود الإنخفاض في نفس شهر الانضمام الفعلي للمؤشر الى نهاية 2017 محققا ادنى قيمة له منذ 2011 .

