آخر النهار

الفنانة لوسي اسم فني كبير صنعت تاريخها بالعديد من الأعمال الدرامية التي عاشت في الوجدان وتعتبر من كلاسيكيات الدراما التليفزيونية منها ليالي الحلمية وارابيسك وزيزينيا والنوة وغيرها من الأعمال كان آخرها ولي العهد كما قدمت العديد من الافلام اشهرها سارق الفرح وليه يا بنفسج وكرسي في الكلوب والكثير من الأدوار المختلفة استطاعت من خلالها تقديم ادوار متنوعة.. لوسي مشغولة الآن بتصوير دورها في مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني وتستعد للعودة للسينما بفيلم جديد تحضر له حاليا وعن أعمالها الجديدة ونشاطها الفني تقول لوسي: بدأت منذ فترة تحوير دوري في مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني وأظهر فيه بنفس شخصيتي في الجزء الأول وهي شخصية كريمة ولكن تظهر الشخصية بتحولات كبيرة ستفاجيء الجمهور وتدخل في صراعات عديدة العمل يتناول قضايا مهمة في صعيد مصر مثل قضايا المرأة في الصعيد خاصة قضية الميراث وتسلط الرجال وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي توجد في الصعيد ولكن البيت الكبير يقدمها بشكل جديد ومختلف المسلسل يشاركني بطولته أحمد بدير وسوسن بدر ومنذر ريحانة ولقاء وسيدان وطارق صبري وأحمد صيام ودنيا المصري وحجاج عبدالعظيم تأليف احمد صبحي اخراج محمد النقلي ويتم التصوير في استديوهات المغربي. وتؤكد لوسي انها سعيدة بنجاح الجزء الأول وذلك شجعني على تقديم الجزء الثاني والعمل حين ينجح يصبح الجمهور متشوقا لاجزاء أخرى منه مثل مسلسل ليالي الحلمية والمال والبنون. وسعيدة بوجود موسم آخر غير رمضان يشاهد فيه الجمهور المسلسلات لأن كثرة المسلسلات في رمضان لا تعطي فرصة للجمهور لمشاهدة هذا الكم كذلك ظهور اكثر من قناة فضائية على عكس زمان كان عدد المسلسلات محدودا والقنوات قليلة فكان العمل يأخذ حقه في المشاهدة. تقول لوسي: معروض علي فيلم سينمائي أواصل قراءته لكي أحدد موقفي منه ونفسي أعود للسينما لأنها وحشتني ولكن الافلام التي عرضت علي من قبل اعتذرت عنها لأنها لا تناسبني.

