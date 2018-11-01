آخر النهار

أكدت الفنانة الهام الفضالة ان حركة الانتاج الفني بدأت تتعافى، اثر الازمة الاقتصادية التي المت بها خلال العامين الماضيين، واشارت في تصريح خاص لـ«النهار» أنها بدأت بتصوير عملها الجديد «وما أدراك ما أمي» وتحدثت مطولا عن اختياراتها الفنية وايضا سعادتها الغامرة بالنجاح الايجابي الذي حققه عملها الاخير «روتين» وفي مستهل حديثها مع «النهار» قالت النجمة الهام الفضالة:

- «وما أدراك ما أمي» سيكون جديدي لجمهوري الحبيب خلال الدورة الرمضانية المقبلة واجسد في المسلسل شخصية «غنيمة» وهي بلا ادنى شك شخصية اضافية في رصيدي، تتطلب تحولات كثيرة، بل انني اجسد مرحلة سنية من العمر.. بل وتعاني من ظروف صحية مركبة تتطلب حالات خاصة في الاداء والتقمص. وتتابع الفنانة الهام الفضالة:

- اختار بعناية، وفعلا اقرأ سنويا العديد من النصوص، واستطيع التأكيد بأن عملاً واحداً يكفي سنويا، اذا ما جاء بمواصفات فنية تتطلب كثيراً من الجهد والاشتغال على الشخصية. وسعدت حينما قرأت نص «وما أدراك ما أمي» من تأليف الكاتب المتميز علي دوحان، الذي اشتغلت له في الموسم الماضي، مسلسل «روتين» مع المخرج عيسى ذياب، والمنتج عبدالله بوشهري (عدسة)، ولايمكن وصف سعادتي بردود الافعال التي حصدها العمل، والذي ضم مجموعة متميزة من النجوم يتقدمهم الثنائي محمد المنصور وخالد امين.

وعن مسلسل «وما أدراك ما أمي» تقول الهام الفضالة: مسلسل «وما أدراك ما أمي» تأليف الكاتب علي دوحان واخراج حسين الجليبي وفي العمل نور خالد الشيخ وشيلاء سبت ومحمد العجمي وناصر عباس ورندا حجاج ونورا وايضا كل من فاطمة الصفر وهنادي الكندري وحسين المهدي ويعقوب عبدالله ورتاج عبدالله وهذه المجموعة الاخيرة هي الشخصيات المحورية للعمل.

وتعود الهام للحديث عن حركة الانتاج الفني بقولها:

- حركة الانتاج الفني في الكويت بدأت تتعافى، متجاوزة الازمة التي عاشتها خلال الموسمين الماضيين، وحاليا هناك أكثر من (5) اعمال تصور في نفس الوقت، وفي الطريق مثلها.. بالاضافة لعدد اخر من الاعمال الدرامية في طور التحضيرات، وهذا ما يؤكد بأننا امام صناعة حقيقية قادرة على تجاوز الأزمات وتمتلك المقومات الحقيقية للمضي قدما، وتجاوز العثرات، اولا بفضل دعم الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الاعلام، التي تمثل الحاضنة الاساسية لحركة الانتاج الفني التلفزيوني، ولولا ذلك الدعم لما كان للدراما الكويتية ان تبلغ ما وصلت اليه من انجازات وتفرد.

وعن تفكيرها في الانتاج قالت الفضالة:

- الانتاج «عوار» راس.. وانا في غنى عن ذلك «العوار» و«الازعاج» وافضل ان اتفرغ الى مهنتي وحرفتي وهوايتي وعشقي وهي فن التمثيل... من خلال عمل.. او عملين بحد اقصى في العام.. مما يؤمن لي البقاء اطول فترة الى جوار اسرتي التي هي في مقدمة اولويات حياتي..

وفي ختام تصريحها لـ«النهار» تقول النجمة الهام الفضالة:

- شكرا للدور الكبير الذي تقوم به الصحافة في دعم ومتابعة مسيرة الفنان ونشاطاته..

وعساكم على القوة.

